В Мариуполе погибла психолог полка «Азов»: что известно

В Мариуполе погибла психолог полка "Азов" Наталья Луговская. Она продолжила дело своего сына Юрия – снайпера-разведчика полка "Азов", погибшего в 2018 году. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию политика Сергея Таруты.
Политик сообщил, что Наталья Луговская до последнего оставалась с воинами на "Азовстали".
"Очередная нелегкая потеря. В Мариуполе погибла психолог полка "Азов" Наталья Луговская. Наталья Луговская была психологиней полка "Азов" и мамой "Баррета" Юрия Луговского. После гибели сына она продолжила его дело и до последнего оставалась с воинами на" Азовстали". Ее сын Юрий, снайпер-разведчик полка "Азов", участвовал в российско-украинской войне с 2014 года, защищал Широкино и Мариуполь.В 2018 году, в возрасте 23 года погиб от пули снайпера под Водяным в Донецкой области. Такие должны бы жить и строить Украину. Мы должны победить ради них, чтобы их жертва не была напрасной", — написал Тарута.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Мариуполе погибла 91-летняя пенсионерка , пережившая немецкую оккупацию. Ситуация в блокадном Мариуполе остается достаточно сложной. Российские кафиры продолжают убивать мирных людей и сбрасывать тяжелые бомбы на город. Стало известно, что в городе погибла 91-летняя Ванда Объедкова, пережившая германскую оккупацию. От российских кафиров погибла 91-летняя Ванда Объедкова, которой удалось выжить во время Второй мировой войны. Тогда 10-летняя девочка выжила, прячась в подвале. Она умерла 4 апреля не мирно от старости в своей постели, а как жертва ужасной войны 21-го века, охватившая ее родной город.
Психолог полка "Азов" Наталья Луговская (фото из открытых источников)