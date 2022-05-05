В Мариуполе погибла психолог полка «Азов»: что известно

В Мариуполе погибла психолог полка "Азов" Наталья Луговская. Она продолжила дело своего сына Юрия – снайпера-разведчика полка "Азов", погибшего в 2018 году. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию политика Сергея Таруты.

Политик сообщил, что Наталья Луговская до последнего оставалась с воинами на "Азовстали".

"Очередная нелегкая потеря. В Мариуполе погибла психолог полка "Азов" Наталья Луговская. Наталья Луговская была психологиней полка "Азов" и мамой "Баррета" Юрия Луговского. После гибели сына она продолжила его дело и до последнего оставалась с воинами на" Азовстали". Ее сын Юрий, снайпер-разведчик полка "Азов", участвовал в российско-украинской войне с 2014 года, защищал Широкино и Мариуполь.В 2018 году, в возрасте 23 года погиб от пули снайпера под Водяным в Донецкой области. Такие должны бы жить и строить Украину. М ы должны победить ради них, чтобы их жертва не была напрасной", — написал Тарута.