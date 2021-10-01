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В Мариуполе мужчина уколол 17-летней девушке психотропные препараты и изнасиловал ее

Мужчина уколол 17-летней девушке три укола с психотропным веществом

1 октября 2021, 21:10
Автор:

Лиля Воробьева

Житель Днепровщины приехал в город Мариуполь в служебную командировку и совершил там тяжкое преступление.Это — сексуальное насилие над несовершеннолетней, которой, чтобы не сопротивлялась, насильно вколол психотропный препарат. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

В Мариуполе мужчина уколол 17-летней девушке психотропные препараты и изнасиловал ее

Девушка отказала ему в близости (фото из открытых источников)

По сообщению надзорного ведомства, 40-летний приезжий привел в свою квартиру 17-летнюю девушку, которая перед тем употребляла алкогольные напитки. Он сделал горожанке предложение, чтобы заняться с ним сексом, но гостя, которая была под градусом, не пристала на это. Тогда он уговорил юную незнакомку поймать кайф от наркотиков и уколол ей несколько доз психотропных препаратов.

Девушка после этого перестала осуществлять сопротивление, именно так отвечая на приставания намного старшего мужчины. А он, пользуясь ее беспомощностью, совершил над несовершеннолетней сексуальное насилие.

Полицейские задержали подозреваемого, который теперь обвиняется в совершении двух тяжких преступлений: сексуальном насилии несовершеннолетней и склонение ее к употреблению наркотиков. Он находится пока в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 181 тыс. грн.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одессе мужчина изнасиловал девушку посреди парка . Инцидент произошел в Малиновском районе города. Сообщается, что 21-летняя девушка подверглась нападению преступника, когда возвращалась домой с работы. Злоумышленник напал на свою жертву и затащил ее на территорию парка, где совершил изнасилование. После этого мужчина отобрал у потерпевшей телефон и денежные средства. О том, что случилось, стало известно правоохранителям. Правоохранители смогли установить личность и задержать подозреваемого.


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Источник: https://don.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=305078
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