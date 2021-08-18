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Главная Новости Общество происшествия В львовском парке иностранцы зарезали и жарили козу (ФОТО)
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В львовском парке иностранцы зарезали и жарили козу (ФОТО)

Животное убили и просто среди парка раскладывали костер

18 августа 2021, 21:45
Автор:

Лиля Воробьева

  Инцидент с козой произошел сегодня, 18 августа, во Львове. Гости столицы Западной Украины среди белого дня решили полакомиться шашлыком из козы. Иностранцы делали это прямо в городском парке "Вознесение". Животное убили и просто среди парка раскладывали костер. Остановили их работники полиции. О случившемся сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовщины.

В львовском парке иностранцы зарезали и жарили козу (ФОТО)

Инцидент произошел в городском парке "Вознесение" (фото из открытых источников)

Шокированные львовяне, которые видели, как четверо иностранцев с ножами ведут в рощу козу, вызвали правоохранителей на место происшествия.

Патрульные нашли любителей жаркого за работой. Они уже разложили костер прямо посреди парка и жарили мясо.

Следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции задержали вандалов. Теперь молодым гостям из-за рубежа придется отвечать за жестокое обращение с животными. Ответственность им предъявлено по ч. 3 ст. 299 (Жестокое обращение с животными совершенное группой лиц) УК.

В львовском парке иностранцы зарезали и жарили козу (ФОТО) - фото 2
В львовском парке иностранцы зарезали и жарили козу (ФОТО) - фото 3

Или, как отметили правоохранители, по ч. 2 ст. 89 (Жестокое обращение с животными совершенное группой лиц) КУпАП.

Иностранцы уже общались с представителями следствия, рассказали, что козу приобрели в населенном пункте возле Львова, чтобы полакомиться жареным мясом.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что во Львове мужчина вызвал полицию для своей жены. Ночью в полицию Львова поступило несколько курьезных вызовов. Житель Сиховского района жаловался на свою жену и просил ему привести "Двух высоких Полин". Позвонив в полицию впервые, житель Львова заявил, что его ограбила женщина. Но дальше он сообщил, что украденная была его любовь. Затем он пожаловался в полицию на свою жену из-за того, что она отказывается заниматься с ним сексом. Следующее сообщение было о том, что он боится подходить к своей жене, чтобы его не обвинили в сексуальном домогательстве.


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Источник: https://www.facebook.com/1481426652159102/posts/2731931580441930/?d=n
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