В Луцке пьяный водитель сбил епископа на тротуаре: подробности жуткого ДТП

В минувшее воскресенье, поздно вечером, в городе Луцке 23-летний водитель иномарки на большой скорости вылетел на тротуар и нанес тяжелые травмы местному епископу, который шел по улице. После смертельного столкновения представитель местного духовенства скончался в больничной палате после его госпитализации. Об этом сообщает отдел коммуникаций Нацполиции Волыни.

Епископ скончался в больнице (фото: Нацполиция)

По обнародованной информации, столкновение имело место в центре города, по проспекту Василия Моисея. Молодой водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился со скоростным авто, вылетел на пешеходную часть проспекта, где и совершил смертельный наезд на местного священнослужителя.

От действий злостного нарушителя ПДД смертельно пострадал 60-летний епископ Волынской и Галицкой Независимой Апостольской Православной Церкви, руководитель и постоянный ведущий Библейской школы духовного совершенствования Олег Ведмеденко. Пострадавшего отправили в городское медицинское учреждение, но врачи не смогли спасти жизнь пострадавшему.

Полицейские задержали водителя, который еще хотел убежать. Во время проверки в крови этого водителя была обнаружена немалая доза алкоголя -1,21 промилле. Он задержан, а иномарка, на которой был совершен наезд на человека, сейчас находится на штрафплощадке.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 УКУ. Это нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает для обвиняемого немалый срок тюремного заключения: от 5 до 10 лет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Луцке людей срочно эвакуировали из супермаркета .

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