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В курортном Египте разбился туристический самолет

Воздушное судно каждый день совершало развлекательные полеты над Хургадой: туристам открывался прекрасный вид на Египет с высоты

6 августа 2020, 14:02 comments1037
Автор:

Елена Волкова
В курортном Египте разбился туристический самолет

Сегодня, 6-го августа, в аэропорту курортного городка Эль-Гуна, который находится в пригороде Хургады на юге Египта, произошло крушение частного самолета. Об этом пишет местное издание Аль-Яум ас-Сабиа.

Сообщается, что данное воздушное судно каждый день совершало развлекательные полеты: туристам открывался прекрасный вид на Египет с высоты. Однако в этот раз произошло непредвиденное: самолет столкнулся с землей взлетно-посадочной полосы аэропорта. В кабине находилось два пилота и пассажир: двоих человек госпитализировали, о состоянии третьего местные СМИ пока не сообщают.

Напомним, украинцы, невзирая на пандемию коронавируса во всем мире, могут путешествовать, и для наших граждан открыты 38 стран. Об этом сегодня сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По словам министра, ранее свои границы для украинцев открыли 39 государств. Однако недавно из этого списка исчезли Сейшельские острова, правительство которых все же передумало пускать наших туристов в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Полный список стран представлен по ссылке



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