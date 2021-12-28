В Крыму море неожиданно изменило цвет (ВИДЕО)



















Акватория Черного моря в районе города Евпатория внезапно изменила цвет. Привычная морская вода набрала желтого цвета. Причина этого явления – шторм, из-за которого поднимается песок с морского дна и он даже не оседает. Именно песок придает волнам необычный оттенок ярко-золотистого цвета. Об этом сообщает местный "7 канал".

В Евпатории море стало желтого цвета (фото из открытых источников)

Когда видеоролик с информацией о желтом цвете моря был выставлен в сети, горожане бросились в панику. Многие высказывали мнение, что такое явление вызвано экологической катастрофой, другие пользователи стали обвинять автора видеосюжета, что все это он смонтировал.

Местные экологи высказались, что не следует пугаться такой ситуации на море. Потому что она по-своему красива, но кратковременна. Море снова станет темно синим, то есть вернется к своим природным краскам, уже через час-полтора после стихии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одессе показали, как парит море. В городе Одесса можно наблюдать уникальное природное явление – как дымится море. Оно вызвано разницей температур: холодного воздуха и более теплой температуры морской воды. Вокруг города море дымится, потому что есть ощутимая разница температур. В частности, сегодня, 23 декабря, ночью в городе было десять градусов мороза, а морская вода имеет постоянную температуру — плюс пять градусов. Поэтому и море запарило. Когда появилось солнце, морозная погода в городе, эти испарения над поверхностью морской образуют невероятные узоры. Вместе с тем, горожане любуются таким редким и очень хорошим явлением морской стихии. А вот моряки ждут, пока эти пары исчезнут.

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