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В Кропивницком прогремел взрыв в многоэтажке

В Кропивницком в квартире девятиэтажного дома прогремел взрыв, пострадали два человека

9 марта 2021, 23:10
Автор:

Ольга Чародий

В Кропивницком в жилой многоэтажке прогремел взрыв, после чего начался пожар. В результате пострадали двое людей, их госпитализировали, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В Кропивницком прогремел взрыв в многоэтажке

Взрыв (фото из открытых источников)

Отмечается, что взрыв случился в однокомнатной квартире на втором этаже девятиэтажки на ул. Юрия Коваленко. Когда сотрудники спасательной службы прибыли на место, в квартире уже был пожар.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали два человека. Еще семь граждан эвакуировали. Огонь потушили в 20:40. На месте работали 20 человек личного состава и 7 единиц техники. Предварительная причина – газ.

В Кропивницком прогремел взрыв в многоэтажке - фото 2


Напомним, в российском городе Владикавказ, что на Юге страны, сегодняшнее утро началось со взрыва, который прогремел в крупном супермаркете  "Магнит". После случившегося магазин полностью обрушился. Так, по информации источника, в 7:24 по московскому времени, пока супермаркет еще был закрыт, в нём прогремел сильный взрыв. В результате этого трёхэтажное здание полностью было обрушено. Сообщается также, что в нём также был офис, мебельный магазин и стоматологическая клиника. Известно, что в здании находился как минимум один человек – ювелир, который  на тот момент находился в своем офисе. Спасатели достали его из-под завалов. По его словам, в супермаркете больше людей быть не должно. На данный момент нет никакой информации о пострадавших и погибших. К счастью, это случилось в момент, когда супермаркет еще не открылся и он не успел наполниться большим количеством посетителей.

По предварительной информации, в супермаркете сдетонировала газовоздушная смесь. Из-за неисправности оборудования произошла её утечка, что и привело к таким последствиям. Однако официально это еще не подтверждено.




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Источник: https://kr.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/22878.html
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