На газопроводе оккупированного Луганска произошел взрыв

На окраине оккупированного Луганска в районе Вергунка произошел мощный взрыв, причиной которого, предположительно, стал газ высокого давления. Об этом написал в соцсети один из представителей так называемой "ЛНР".

Взрыв (фото из открытых источников)

Взрыв произошел примерно в 23:05. Что его вызвало – пока неизвестно.ю пишут "РИА Новости".

На месте взрыва развернули оперативный штаб. Сейчас на месте взрыва и пожара работают местные пожарные, работники экстренных служб и "правоохранители". Информации о пострадавших нет. Около 1:20 пожар был ликвидирован. Сообщалось, что высота пламени достигала 20 метров.

Напомним, в российском городе Владикавказ, что на Юге страны, сегодняшнее утро началось со взрыва, который прогремел в крупном супермаркете "Магнит". После случившегося магазин полностью обрушился. Так, по информации источника, в 7:24 по московскому времени, пока супермаркет еще был закрыт, в нём прогремел сильный взрыв. В результате этого трёхэтажное здание полностью было обрушено. Сообщается также, что в нём также был офис, мебельный магазин и стоматологическая клиника. Известно, что в здании находился как минимум один человек – ювелир, который на тот момент находился в своем офисе. Спасатели достали его из-под завалов. По его словам, в супермаркете больше людей быть не должно.

На данный момент нет никакой информации о пострадавших и погибших. К счастью, это случилось в момент, когда супермаркет еще не открылся и он не успел наполниться большим количеством посетителей. По предварительной информации, в супермаркете сдетонировала газовоздушная смесь. Из-за неисправности оборудования произошла её утечка, что и привело к таким последствиям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!