В Кривом Роге загорелся прогулочный катер - ВИДЕО

Пожар на прогулочном катере. Фото: ГСЧС

В Кривом Роге посреди ночи загорелся прогулочный катер. Огонь вспыхнул на одном из причалов Кресовского водохранилища. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Сообщение о пожаре на причале спасатели получили в 3:23 ночи. Оказалось, что огнем охватило прогулочный 12-местный катер "Анна", который был пришвартован там на ночь. К счастью, никого из людей на борту в этот момент не было. Никто во время пожара не пострадал. В течение часа огонь удалось погасить. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Позже удалось выяснить, что огонь вспыхнул внутри самого катера. Почему - эксперты еще выясняют. Окончательно причину пожара пока не установили.

Огонь навредил транспортному средству достаточно сильно. Он уничтожил обшивку, мебель и внутреннюю отделку помещений. Также пламя повредило двигатель катера.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Чехии загорелась панельная многоэтажка. Огнем охватило сразу несколько этажей. Погибло более десятка человек.

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