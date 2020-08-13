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Главная Новости Общество происшествия В Кривом Роге загорелся прогулочный катер - ВИДЕО
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В Кривом Роге загорелся прогулочный катер - ВИДЕО

Катер для речных прогулок загорелся посреди ночи на местном причале

сегодня, 10:10
Автор:

Виолетта Комаровская
В Кривом Роге загорелся прогулочный катер - ВИДЕО

Пожар на прогулочном катере. Фото: ГСЧС

В Кривом Роге посреди ночи загорелся прогулочный катер. Огонь вспыхнул на одном из причалов Кресовского водохранилища. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. 

Сообщение о пожаре на причале спасатели получили в 3:23 ночи. Оказалось, что огнем охватило прогулочный 12-местный катер "Анна", который был пришвартован там на ночь. К счастью, никого из людей на борту в этот момент не было. Никто во время пожара не пострадал. В течение часа огонь удалось погасить. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. 

Позже удалось выяснить, что огонь вспыхнул внутри самого катера. Почему - эксперты еще выясняют. Окончательно причину пожара пока не установили. 

Огонь навредил транспортному средству достаточно сильно. Он уничтожил обшивку, мебель и внутреннюю отделку помещений. Также пламя повредило двигатель катера. 

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Чехии загорелась панельная многоэтажка. Огнем охватило сразу несколько этажей. Погибло более десятка человек. 


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