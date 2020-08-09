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Главная Новости Общество происшествия Крупнейший пожар в многоэтажке унес жизни более десятка человек
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Крупнейший пожар в многоэтажке унес жизни более десятка человек

В Чехии загорелся панельный дом

9 августа 2020, 08:38 comments693
Автор:

Владимир Лавский
Крупнейший пожар в многоэтажке унес жизни более десятка человек

На востоке Чехии в городе Богумин случился крупнейший пожар в многоэтажном доме. Об этом сообщает "Радио Прага". 

По предварительным данным, умерли 11 человек. Как сообщил прессекретар службы чрезвычайных ситуаций Лукаш Попп, шесть человек погибли в одной из квартир 11-го этажа. Именно в ней и началось возгорание. Остальные выпрыгнули из окон 12-го этажа, пытаясь спастись от огня. 

Гетман Моравско-Силезского края Иво Вондрака назвал причину пожара. По его данным, случился поджог. 

Председатель краевой полиции Томаш Кужель уже заявил, что правоохраненительные органы задержали мужчину, которого подозревают в данном преступлении. Сейчас на месте происшествия работает бригада специалистов-криминалистов из Праги.

Как сообщил министр внутренних дел Чехии Ян Гамчек, среди пострадавших также двое пожарных и один полицейский, их жизням ничего не угрожает. 

Ранее "Комментарии" писали о масштабном пожаре на рынке в ОАЭ. Из-за больших клубов дыма пришлось эвакуировать больницу, которая находится рядом с местом происшествия


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