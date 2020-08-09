Крупнейший пожар в многоэтажке унес жизни более десятка человек

На востоке Чехии в городе Богумин случился крупнейший пожар в многоэтажном доме. Об этом сообщает "Радио Прага".

По предварительным данным, умерли 11 человек. Как сообщил прессекретар службы чрезвычайных ситуаций Лукаш Попп, шесть человек погибли в одной из квартир 11-го этажа. Именно в ней и началось возгорание. Остальные выпрыгнули из окон 12-го этажа, пытаясь спастись от огня.

Гетман Моравско-Силезского края Иво Вондрака назвал причину пожара. По его данным, случился поджог.

Председатель краевой полиции Томаш Кужель уже заявил, что правоохраненительные органы задержали мужчину, которого подозревают в данном преступлении. Сейчас на месте происшествия работает бригада специалистов-криминалистов из Праги.

Как сообщил министр внутренних дел Чехии Ян Гамчек, среди пострадавших также двое пожарных и один полицейский, их жизням ничего не угрожает.

Ранее "Комментарии" писали о масштабном пожаре на рынке в ОАЭ. Из-за больших клубов дыма пришлось эвакуировать больницу, которая находится рядом с местом происшествия

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