Крупнейший пожар в многоэтажке унес жизни более десятка человек

Язык
BTC/USD
11888.42
ETH/USD
397.38
LTC/USD
58.92
USD/UAH
27.80
EUR/UAH
32.70
RUB/UAH
0.38
Владимир Лавский
На востоке Чехии в городе Богумин случился крупнейший пожар в многоэтажном доме. Об этом сообщает "Радио Прага".
По предварительным данным, умерли 11 человек. Как сообщил прессекретар службы чрезвычайных ситуаций Лукаш Попп, шесть человек погибли в одной из квартир 11-го этажа. Именно в ней и началось возгорание. Остальные выпрыгнули из окон 12-го этажа, пытаясь спастись от огня.
Гетман Моравско-Силезского края Иво Вондрака назвал причину пожара. По его данным, случился поджог.
Председатель краевой полиции Томаш Кужель уже заявил, что правоохраненительные органы задержали мужчину, которого подозревают в данном преступлении. Сейчас на месте происшествия работает бригада специалистов-криминалистов из Праги.
Как сообщил министр внутренних дел Чехии Ян Гамчек, среди пострадавших также двое пожарных и один полицейский, их жизням ничего не угрожает.
Ранее "Комментарии" писали о масштабном пожаре на рынке в ОАЭ. Из-за больших клубов дыма пришлось эвакуировать больницу, которая находится рядом с местом происшествия
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости