В Кривом Роге родители сбросились и купили пистолет Макарова для школы: подробности

В Днепропетровском регионе, в городе Кривой Рог, родители школьников одного из городских учебных заведений приняли решение собрать определенную сумму средств, чтобы дирекция образовательного учреждения приобрела оружие — пневматический пистолет Макарова, чтобы их дети с его помощью освоили навыки по стрельбе. Об этом пишут в социальных сетях, в частности, на странице Покровского лицея Криворожского горсовета.

В Кривом Роге родители купили пистолет для школы (фото: facebook.com/Криворожский Покровский лицей Криворожского городского совета)

В сообщении говорится, что благодаря пониманию и поддержке родительского общества школьников этого учебного заведения все время происходит поддержка работы лицея.

Чтобы дальнейшие занятия по учебной дисциплине "Защита Украины" и практические занятия, на которых местные педагоги оттачивают мастерство у юношей и девушек, проходили успешно, было принято решение купить пневматическое оружие. Для этого, учитывая пожелания лицеистов, дирекция лицея приобрела для учебных занятий именно пистолет Макарова.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Кривом Роге мать с вещами под зданием мэрии оставила 9 детей. В городе Кривой Рог местная жительница, мама 9 детей привела их в городской совет вместе с документами и одеждой, и оставила у здания. Горожанка объясняет этот поступок тем, что вынуждена была так поступить, потому что в семье сложились непростые жизненные обстоятельства. По словам женщины, она не смогла оформить социальную помощь, потому что для этого нужно предъявить много документов, и среди них справку о жаловании бывшего мужчины, с которым она официально не развелась. Поэтому оформить государственные выплаты, чтобы кормить детей, не получилось.

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