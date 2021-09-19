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Главная Новости Общество происшествия В Кривом Роге погибли трое работников: какие версии в полиции
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В Кривом Роге погибли трое работников: какие версии в полиции

В полиции рассматривают версию с нарушением правил безопасности

сегодня, 17:35
Автор:

Козлова Альбіна








В Кривом Роге погибли трое работников: какие версии в полиции

В коллектор упали трое мужчин, фото ГСЧС

В Кривом Роге, в субботу, 18 сентября, около 10:00 утра произошла трагедия. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Диспетчер коммунального предприятия "Кривбассводоканал" вызвал работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) для спасения работников. Известно, что на территории предприятия, расположенного на улице Никопольское шоссе, трое работников упали в горизонтальный отстойник.

Коллеги пропавших в отстойнике сообщили о происшествии диспетчеру, ведь не могли самостоятельно добраться до пострадавших. На место приехали спасатели. Когда они спустились в коллектор, то обнаружили там тела людей. Потерпевшие не подавали признаков жизни. Из глубины шести метров людей с помощью веревки достали спасатели и передали коллегам на поверхности.

Сообщается, что три человека, которых достали из глубины, уже были мертвы. Личности погибших установлены — это мужчины возрастом 59, 39 и 43 года. На месте работали 15 работников ГСЧС Украины в области.

В полиции говорят, что погибшие выполняли работы с повышенной опасностью. По предварительной версии, их затянуло в насос.

По факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Тела погибших будут отправлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Как сообщал портал "Комментарии", в Кривом Роге пара пенсионеров покончила с собой. Пенсионеры, которые проживали в Ингулецком районе города, совершили двойное самоубийство. Пострадавшими стали 83-летняя женщина и ее 84-летний мужчина.


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Источник: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/policiya-krivogo-rogu-vidkrila-kriminalne-provadzennya-za-faktom-smerti-tryox-osib-na-odnomu-iz-pidprijemstv
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