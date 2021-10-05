В Кривом Роге на улице нашли больше килограмма ртути: подробности

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Лиля Воробьева
В индустриальном центре Днепровщины, в городе Кривой Рог просто среди города прохожие нашли более 1 килограмма ртути. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ДСНС Днепровщины.
В Кривом Роге на улице собрали более килограмма ртути (фото пресс-служба ДСНС Днепропетровской области)
В городскую службу спасения сегодня, 5 октября, в перед обеденное время обратился житель города, который рассказал, что на одной из улиц Металлургического района найдена ртуть. Она могла бы повредить здоровью горожан, которые ничего не подозревали об опасности.
Как сказано в информации, работники спасательной службы обследовали подозрительные территории и нашли более килограмма этого опасного вещества на площади около 1 кв. м.
Специалисты, которые имели на себе средства защиты органов дыхания, собрали эту вредную для здоровья находку в специальную герметичную емкость и осуществили демеркуризацию загрязненной городской территории, где разлили вещество, используя мыльно-содовый раствор.
Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал о том, что В Кривом Роге мужчина изнасиловал своего малолетнего пасынка. В Днепропетровской области судили насильника.
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