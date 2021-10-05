В Кривом Роге на улице нашли больше килограмма ртути: подробности

В индустриальном центре Днепровщины, в городе Кривой Рог просто среди города прохожие нашли более 1 килограмма ртути. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ДСНС Днепровщины.

В Кривом Роге на улице собрали более килограмма ртути (фото пресс-служба ДСНС Днепропетровской области)

В городскую службу спасения сегодня, 5 октября, в перед обеденное время обратился житель города, который рассказал, что на одной из улиц Металлургического района найдена ртуть. Она могла бы повредить здоровью горожан, которые ничего не подозревали об опасности.

Как сказано в информации, работники спасательной службы обследовали подозрительные территории и нашли более килограмма этого опасного вещества на площади около 1 кв. м.

Специалисты, которые имели на себе средства защиты органов дыхания, собрали эту вредную для здоровья находку в специальную герметичную емкость и осуществили демеркуризацию загрязненной городской территории, где разлили вещество, используя мыльно-содовый раствор.

Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал о том, что В Кривом Роге мужчина изнасиловал своего малолетнего пасынка. В Днепропетровской области судили насильника.

Как стало известно, инцидент произошел в 2019 году в городе Кривой Рог. С тех пор мужчину пытались привлечь к ответственности. Согласно данным правоохранительных органов, преступление произошло в общежитии Металлургического района города. Злоумышленник со своей сожительницей и подругой распивали спиртные напитки. Когда женщины ушли, мужчина напал на своего 8-летнего пасынка и надругался над ним. Мальчик также получил легкие телесные повреждения.

На суде подозреваемый не признавал свою вину, однако у правоохранителей оказалось достаточно доказательств, чтобы он был наказан. Суд признал мужчину виновным.





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