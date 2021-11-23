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В Кривом Роге 15-летние подростки посреди улицы избили, изнасиловали и ограбили женщину

Ее нашли без сознания и забрали в больницу

сегодня, 21:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Сотрудники полиции города Кривой Рог разыскали двух 15-летних подростков, которые прямо на улице города напали на 48-летнюю горожанку, совершили ограбление, кроме того, избили и изнасиловали. Об этом сообщает Криворожское районное управление полиции.

В Кривом Роге 15-летние подростки посреди улицы избили, изнасиловали и ограбили женщину

Преступление совершили 15-летние подростки (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, несовершеннолетние остановили женщину на улице, нанесли тяжелые повреждения, совершили над ней сексуальное насилие, присвоили мобилку и скрылись.

Жертву уличных злоумышленников с тяжелыми повреждениями обнаружили на улице Центрально-Городского района 22 ноября. Горожане вызвали полицию и медиков на место бедствия, саму пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

Вместе с тем было зарегистрировано сообщение с линии "102", поступившее от администрации одного из городских развлекательных заведений, что пропала их работница. Работники полиции выяснили, что пропавшей является горожанка, испытавшая побои и сексуальное насилие.

Как отметили в местной полиции, чтобы раскрыть это жестокое преступление, были подняты все сотрудники уголовного подразделения, которые быстро нашли причастных к его совершению. Чтобы задержать нападающих, ориентировку получили наряды патрульных полицейских. Их разыскали через несколько часов.

Нападающим, совершившим тяжкие преступления, всего по 15 лет.

Открыты уголовные производства по правовой квалификации ч. 2 ст. 121, это умышленные тяжкие телесные повреждения, ч. 3 ст. 152 – изнасилование и ч. 4 ст. 187 – разбой Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Кривом Роге подростки устроили на кладбище съемки для Instagram .


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Источник: https://www.facebook.com/160122304563899/posts/1056473824928738/?d=n
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