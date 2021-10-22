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В Кременчуге умерла 4-летняя девочка, на которую в детском саду упало дерево

Девочку убило дерево

сегодня, 20:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Во время прогулки в одном из дошкольных учреждений Кременчуга вчера, 21 октября на 4-летнюю малышку и на год старшего малыша упало дерево. Маленькая горожанка от полученных травм ушла из жизни. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Полтавской области.

В Кременчуге умерла 4-летняя девочка, на которую в детском саду упало дерево

Погибла девочка, на которую упало дерево (фото pl.npu.gov.ua)

Трагедия произошла в то время, когда целая группа кременчугских дошкольников вместе с воспитательницей вышла на прогулку. Во дворе в то время играло 18 детей. Дерево, которое росло неподалеку упало на двух детей, 4-летнюю малышка и на год старшего малыша.

Их сразу доставили в одно из медицинских учреждений города. Но спасти ребенка медики не смогли, он умер в палате медицинского учреждения.

По словам сотрудников полиции, сейчас открыто уголовное производство в отношении гибели малых воспитанников дошкольного учреждения, нанесения им повреждений деревом на его территории.

Сейчас следователи Кременчугского районного управления Нацполиции за процессуального руководства Кременчугской окружной прокуратуры расследуют этот трагический инцидент. Уголовное производство возбуждено по ч.2 ст.137 Уголовного кодекса Украины. Это — ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Полтавской области на территории детского сада дерево упало на детей. Инцидент произошел в городе Кременчуг на территории детского сада. На двух детей и воспитательницу упало дерево. Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести. На место происшествия поспешили медики. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.



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Источник: https://pl.npu.gov.ua/news/Informacziya/na-poltavshhini-policziya-vidkrila-kriminalne-provadzhennya-za-faktom-travmuvannya-derevom-ditej-u-sadochku/
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