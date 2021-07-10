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Главная Новости Общество происшествия В Коростене прогремел взрыв на празднике: три человека пострадали
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В Коростене прогремел взрыв на празднике: три человека пострадали

Полиция устанавливает обстоятельства дела

сегодня, 15:55
Автор:

Харченко Дарина








В городе Коростень, Житомирская область, прогремел взрыв. Это произошло в зоне отдыха на River Bank во время празднования праздника Ивана Купала. Об этом сообщила пресс-служба Управления Нацполиции области.

В Коростене прогремел взрыв на празднике: три человека пострадали

Причиной инцидента стал взрыв канистры с бензином под пиротехникой. Фото: Коростень.today

Пожар произошел около 23 часов 9 июля во время массового мероприятия.

В медицинское учреждение с ожогами обратились трое местных жителей, которые находились на мероприятии. Им назначили амбулаторное лечение. Информации о других пострадавших пока нет.

Следователи начали уголовное производство. Полиция устанавливает обстоятельства дела.

"Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса", — говорится в сообщении.

Местное издание Коростень.today отметило, что причиной инцидента стал взрыв канистры с бензином под пиротехникой. Отмечается, что один человек упал прямо в костер, но быстро смог нырнуть в воду.


Напомним, "Комментарии" писали, что 6 июля на заводе Preol, что находится в чешском городе Ловосице, прогремел взрыв. В результате происшествия пострадали несколько человек. Взрыв произошел в производственном помещении предприятия.

Также издание "Комментарии" сообщали о том, что в Каспийском море возник столб пламени, похожий на взрыв. Очевидцы, которые находились на пляже, смогли сфотографировать пламя. Они отметили, что почувствовали мощную ударную волну. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Ранее сообщалось, что в селе Сосново (Польша) неизвестные взорвали дом семейной пары, которая только поженилась. Один из подозреваемых в подготовке взрыва дома — украинец. Как считают правоохранители, его якобы нанял сосед пострадавшей семьи, чтобы запугать их. Взрыв произошел ночью, пока супруги праздновал свою свадьбу.


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