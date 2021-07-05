В Каспийском море - мощный взрыв: что произошло (ВИДЕО)

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Светлана Шкурупий
В воскресенье вечером, 4 июля, в Каспийском море запечатлели столб пламени, похожий на мощный взрыв. Одна из версий гласила, что на нефтяной платформе случилась авария, но власти Азербайджана не подтвердили ее.
В Каспийском море – мощный взрыв / Скриншот из видео
По информации издания Оxu, глава департамента по связям с общественностью компании Ибрагим Ахмедов отметил, что на морских платформах и промышленных объектах не было зафиксировано никаких взрывов и все работает в штатном режиме. Эту информацию подтвердили и в SOCAR (нефтяной компании Азербайджана). Он добавил, что как только появится какая-то информация о взрыве в Каспийском море, то он сразу оповестит общественность.
Версию взрыва на танкере также исключают, поскольку Азербайджанское Каспийское морское пароходство заявило, что на кораблях и суднах в секторе Каспия не зафиксировано никаких подобных инцидентов.
К слову, в министерстве экологии страны говорят, что причиной взрыва стало извержение грязевого вулкана.
Очевидцы, которые в этот момент находились на пляже и успели заснять столб дыма на видео, отметили, что почувствовали мощную ударную волну на берегу. На кадрах видно, что небо над Каспийским морем стало багряным.
Azerbaijan: Explosion and fire at offshore Umid gas field in Caspian Sea near Baku https://t.co/ArKsmr3oG6 pic.twitter.com/PZF2rNdTWT— Liveuamap (@Liveuamap) July 4, 2021
Напомним, что вблизи порта Банияс (Сирия) атаковали иранский танкер. Как минимум три человека погибли. Сообщается, что в одном из резервуаров танкера произошло возгорание. Пока неизвестно, кто совершил нападение на судно, однако предполагается, что его могли атаковать с помощью беспилотника.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Болгарии, недалеко от села Кулата произошел серьезный взрыв на газопроводе Болгария-Греция. В результате взрыва были остановлены поставки газа в Грецию.
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