В Каспийском море - мощный взрыв: что произошло (ВИДЕО)

В воскресенье вечером, 4 июля, в Каспийском море запечатлели столб пламени, похожий на мощный взрыв. Одна из версий гласила, что на нефтяной платформе случилась авария, но власти Азербайджана не подтвердили ее.

В Каспийском море – мощный взрыв / Скриншот из видео

По информации издания Оxu, глава департамента по связям с общественностью компании Ибрагим Ахмедов отметил, что на морских платформах и промышленных объектах не было зафиксировано никаких взрывов и все работает в штатном режиме. Эту информацию подтвердили и в SOCAR (нефтяной компании Азербайджана). Он добавил, что как только появится какая-то информация о взрыве в Каспийском море, то он сразу оповестит общественность.

Версию взрыва на танкере также исключают, поскольку Азербайджанское Каспийское морское пароходство заявило, что на кораблях и суднах в секторе Каспия не зафиксировано никаких подобных инцидентов.

К слову, в министерстве экологии страны говорят, что причиной взрыва стало извержение грязевого вулкана.

Очевидцы, которые в этот момент находились на пляже и успели заснять столб дыма на видео, отметили, что почувствовали мощную ударную волну на берегу. На кадрах видно, что небо над Каспийским морем стало багряным.

Azerbaijan: Explosion and fire at offshore Umid gas field in Caspian Sea near Baku https://t.co/ArKsmr3oG6 pic.twitter.com/PZF2rNdTWT