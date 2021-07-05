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Главная Новости Общество происшествия В Каспийском море - мощный взрыв: что произошло (ВИДЕО)
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В Каспийском море - мощный взрыв: что произошло (ВИДЕО)

В Каспийском море произошел мощный взрыв: в министерстве экологии Азербайджана говорят, что причиной стало извержение вулкана

сегодня, 00:25
Автор:

Светлана Шкурупий

В воскресенье вечером, 4 июля, в Каспийском море запечатлели столб пламени, похожий на мощный взрыв. Одна из версий гласила, что на нефтяной платформе случилась авария, но власти Азербайджана не подтвердили ее. 

В Каспийском море - мощный взрыв: что произошло (ВИДЕО)

В Каспийском море – мощный взрыв / Скриншот из видео

По информации издания Оxu, глава департамента по связям с общественностью компании Ибрагим Ахмедов отметил, что на морских платформах и промышленных объектах не было зафиксировано никаких взрывов и все работает в штатном режиме. Эту информацию подтвердили и в SOCAR (нефтяной компании Азербайджана). Он добавил, что как только появится какая-то информация о взрыве в Каспийском море, то он сразу оповестит общественность. 

Версию взрыва на танкере также исключают, поскольку Азербайджанское Каспийское морское пароходство заявило, что на кораблях и суднах в секторе Каспия не зафиксировано никаких подобных инцидентов.

К слову, в министерстве экологии страны говорят, что причиной взрыва стало извержение грязевого вулкана. 

Очевидцы, которые в этот момент находились на пляже и успели заснять столб дыма на видео, отметили, что почувствовали мощную ударную волну на берегу. На кадрах видно, что небо над Каспийским морем стало багряным.

Напомним, что вблизи порта Банияс (Сирия) атаковали иранский танкер. Как минимум три человека погибли. Сообщается, что в одном из резервуаров танкера произошло возгорание. Пока неизвестно, кто совершил нападение на судно, однако предполагается, что его могли атаковать с помощью беспилотника. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Болгарии, недалеко от села Кулата произошел серьезный взрыв на газопроводе Болгария-Греция. В результате взрыва были остановлены поставки газа в Грецию. 


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Источник: https://oxu.az/society/509102
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