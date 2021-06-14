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Главная Новости Общество происшествия В Киевской области женщина просила Путина ворваться на Украину с войсками
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В Киевской области женщина просила Путина ворваться на Украину с войсками

Провокаторша публиковала на международных онлайн-платформах петиции с призывами ввода российских войск

сегодня, 11:40
Автор:

Корольова Аліна

В то время, когда украинские военные на востоке отстаивают и защищают от агрессора украинские территории, женщина с Киевской области всячески пыталась призвать президента РФ Владимира Путина ворваться на Украину с российским войсками.

В Киевской области женщина просила Путина ворваться на Украину с войсками

Пропагандистка Путина. Фото: ssu.gov.ua

Как сообщает пресс-служба СБУ, пропагандистка была администратором нескольких антиукраинских ресурсов в популярной соцсети, где активно критиковала Украину, поддерживала действия российских властей, одобряла аннексию Крыма и оккупацию украинских территорий на востоке.

Ярая поклонница Кремля также публиковала на международных онлайн-платформах общественных инициатив петиции, в которых просила Путина вторгнуться на украинские территории с войсками, захватить восток Украины и присоединить его к России. Женщина активно распространяла петиции в Интернете и собирала подписи.

По информации СБУ, провокаторша регулярно публиковала в сети материалы российских пропагандистов, которые, в частности,  "дискредитировали подразделения Вооруженных Сил Украины в районе ООС и пропагандировали деятельность боевиков-террористов "ДНР".

Известно, что пропагандистка собиралась организовать на просторах Интернета антиукраинскую кампанию с провокациями накануне совместных военных учений Украины и НАТО. Экспертизы признали, что материалы агитаторши содержат призывы к свержению конституционного строя Украины.

Во время обысков в доме злоумышленницы были найдены мобильные устройства и компьютерная техника с доказательствами ее антиукраинской пропаганды.

Женщине сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Ранее сайт "Комментарии" писал о том, как российская пропаганда повлияла на украинцев и какие сферы жизни больше всего задела.

 


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Источник: https://ssu.gov.ua/
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Обусуждения

Сташинский

сегодня, 13:48

Главный вопрос - она идейная или ей платили? Если она борец за идею - то это ее личное мнение и за это могут осудить только на Украине.

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