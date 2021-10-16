В Киевской области пытались заминировать суд и полицию

BTC/USD
61586.31
ETH/USD
3941.49
LTC/USD
191.73
USD/UAH
26.55
EUR/UAH
30.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Антон Рудак
В полицию позвонил житель Беришевской ОТГ, что в Киевской области, и признался в минировании отделения Броварского отделения полиции и суда. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Правонарушитель, фото Нацполиции
На место приехали сотрудники оперативного наряда реагирования патрульной полиции, а также следственно-оперативная группа. Во время осмотра помещения подозрительных предметов работники полиции не нашли.
Полицейские устанавливают мотивы совершения правонарушения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время задержания наркоманов волынские полицейские спасли утопающего. При обеспечении общественного порядка на улице Набережной, что в Луцке, патрульные роты тактико-оперативного реагирования обнаружили у 32-летнего местного жителя вещество, похожее на наркотическое. А у его товарища нашли устройство для его применения. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу и охраняли найденное вещество. В это же время из реки Стырь патрульные услышали голос, который звал на помощь. Полицейские вместе с военнослужащими Нацгвардии сразу бросились в воду. Благодаря слаженным действиям из реки удалось вытащить мужчину. Его оперативно передали медикам для оказания необходимой помощи. Что было с мужчинами, у которых обнаружили наркотическое вещество, не сообщается.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости