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В Киевской области пытались заминировать суд и полицию

Во время осмотра помещения подозрительных предметов работники полиции не нашли

сегодня, 10:13
Автор:

Антон Рудак

В полицию позвонил житель Беришевской ОТГ, что в Киевской области, и признался в минировании отделения Броварского отделения полиции и суда. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В Киевской области пытались заминировать суд и полицию

Правонарушитель, фото Нацполиции

На место приехали сотрудники оперативного наряда реагирования патрульной полиции, а также следственно-оперативная группа. Во время осмотра помещения подозрительных предметов работники полиции не нашли.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от четырех до восьми лет", — сообщают в Нацполиции.

Полицейские устанавливают мотивы совершения правонарушения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время задержания наркоманов волынские полицейские спасли утопающего. При обеспечении общественного порядка на улице Набережной, что в Луцке, патрульные роты тактико-оперативного реагирования обнаружили у 32-летнего местного жителя вещество, похожее на наркотическое. А у его товарища нашли устройство для его применения. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу и охраняли найденное вещество. В это же время из реки Стырь патрульные услышали голос, который звал на помощь. Полицейские вместе с военнослужащими Нацгвардии сразу бросились в воду. Благодаря слаженным действиям из реки удалось вытащить мужчину. Его оперативно передали медикам для оказания необходимой помощи. Что было с мужчинами, у которых обнаружили наркотическое вещество, не сообщается.


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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/zaminuvannya/policzejski-brovarshhini-operativno-vstanovili-osobu-psevdominera-viddilennya-policziji-ta-sudu/
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