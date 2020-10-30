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Главная Новости Общество происшествия В Киевской области маршрутка совершила наезд на девушку - в видео менее минут виден весь ужас происходящего
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В Киевской области маршрутка совершила наезд на девушку - в видео менее минут виден весь ужас происходящего

Переходя дорогу, девушка даже не посмотрела по сторонам, что привело к жутким последствиям

сегодня, 16:32
Автор:

Дмитрий Симоненко

Практически каждый день в Украине происходят ДТП с участием пешеходов либо не очень трезвых водителей. К сожалению, сегодняшний день не стал исключением — в Киевской области маршрутное такси совершило наезд на пешехода-девушку. В интернете опубликовано видео длительностью менее минуты, который показало весь ужас произошедшего.

В Киевской области маршрутка совершила наезд на девушку - в видео менее минут виден весь ужас происходящего

Происшествие произошло в городе Буча. На записи видно, что девушка пытается пересечь дорогу на регулируемом пешеходном переходе в тот момент, когда разрешающий, зелёный цвет светофора начинает мигать. Она даже не смотрит по сторонам. Не дойдя до середины проезжей части, девушка оказывается сбита маршрутным такси. Примечательно, что ее не отбросило в сторону, она просто скрылась под колесами авто, которое, тормозя, выехало на встречную полосу движения и столкнулась с легковым автомобилем.

Известно, что на данный момент пострадавшая госпитализирована, за ее жизнь борются медики.


Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Кривом Роге водитель Nissan, будучи пьяным, на перекрестке серьезно травмировал двух подростков.



 


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