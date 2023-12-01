В Киеве жестоко убили военного: детали

Житель Винницкой области жестоко убил знакомого военнослужащего. Трагическое событие произошло в Киеве. Убийству предшествовала ссора, причиной которой были долги. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве, передает портал "Комментарии".

В Киеве убили военного. Фото из открытых источников

В столичной полиции сообщили, что подозреваемый в убийстве уже задержан. Также правоохранители нашли тело убитого в пруду на окраине Киева.

В Киевской полиции рассказали, что получили сообщение об исчезновении военнослужащего, который на собственном автомобиле отправился в госпиталь, однако по дороге с ним исчезла связь. Правоохранители начали розыскные действия.

Как сообщила полиция, тело мужчины нашли в одном из водоемов на окраине Киева. На теле погибшего эксперты установили около 15 ножевых ранений. Автомобиль военного обнаружили в одном из спальных районов столицы.

Впоследствии полицейские установили, что по дороге в больницу военный заехал к своему товарищу по документы. Между мужчинами возникла ссора из-за долгов. В ходе спора злоумышленник нанес военному ножом удары в шею, грудь и голову. После этого преступник положил тело в спальный мешок, обмотал полиэтиленовой пленкой и увез за город, где выбросил в водоем.

Как установила полиция, нападающим оказался 31-летний житель Винницкой области. Злоумышленник был задержан и доставлен в изолятор временного содержания. Подозреваемому может грозить до пятнадцати лет лишения свободы.

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