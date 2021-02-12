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В Киеве возле детского сада мужчина подорвал себя гранатой (ВИДЕО)

Самоубийца привязал гранату к себе

сегодня, 15:34
Автор:

Вечканова Елена

12 февраля во Киеве произошло публичное самоубийство с использованием гранаты. Об инциденте сообщает Telegram канал "Київ Оперативний | Kyiv Operative".

В Киеве возле детского сада мужчина подорвал себя гранатой (ВИДЕО)

Мужчина подорвал себя гранатой. Фото из открытых источников

Как говорится в сообщении, инцидент произошел вблизи детского сада на Чоколевском бульваре. Взрыв привлек внимание многих местных жителей — звук был таким, что услышали во всей округе.

Очевидцы утверждают, что неизвестный мужчина взорвал себя с помощью гранаты. От полученных травм он скончался на месте.

"Говорят, что гранату привязал к себе и разорвало на**й в клочья. [...] Внутренности вороны уже склевали", — комментирует мужчина, которому удалось снять видео на месте происшествия.

Предупреждаем: в видео употребляется ненормативная лексика.

Территория детской площадки, на котором сейчас находится тело, огорожена полицейской лентой. Обстоятельства происшествия выясняет группа правоохранителей. Причину такого поступка мужчины пока не обнародовали.

Как ранее сообщали "Комментарии", в начале января еще один взрыв вблизи детского сада произошел в Винницкой области. Впрочем, на этот раз речь не о самоубийстве, а, скорее, о попытке местного теракта, ведь от полученных травм могли пострадать невинные дети. По информации работников учреждения, воспитанники детсада нашли на площадке мячик и решили им поиграть. После того как мячик чем-то ударили, сработало взрывное устройство. К счастью, обошлось без жертв и даже без увечий — несколько детей только обожгли себе одежду.

Также на портале можно узнать, подробности чрезвычайного происшествия во Владикавказе — в результате взрыва газовоздушной смеси огромный супермаркет "Магнит" рухнул как карточный домик.


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Источник: https://t.me/KyivOperativ/72447
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