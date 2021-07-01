В Киеве водитель сбил на пешеходном переходе сотрудницу полиции и пытался скрыться

В одном из районов Киева водитель на белом Mercedes на пешеходном переходе сбил сотрудницу полиции, после этого пытался скрыться с места происшествия. Об этом сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua со ссылкой на информацию от руководителя организации PITBULL Алексея Павловского.

ДТП (фото из открытых источников)

Авария произошла на улице Ялтинская, 26/36. После того, как автомобиль налетел на девушку, она поднялась, запрыгнула в Mercedes со стороны пассажира и "скрутила" водителя.

На помощь девушке сразу прибыли ее коллеги по службе, на водителя буса одели наручники.

"Водитель Mercedes в наручниках с разбитым лицом. Ожидается СОГ", – подписали соответствующие фото в Telegram-канале.

Напомним, во Львовской области возле населенного пункта Запытов на трассе Киев – Чоп нарушитель ПДД стрелял в полицейских во время задержания.Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Львовской области на странице в Facebook. Водитель Chevrolet проехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Патрульные дали знак остановиться, но тот только ускорился. После этого началась погоня.

Во время побега водитель совершил ДТП, но все равно продолжал убегать от копов. Вскоре его авто застряло в поле и он остановился. Нарушитель вышел из машины с ружьем и угрожал стрельбой, требуя дать ему убежать. Злоумышленник один раз выстрелил вверх и дважды – в направлении копов. Чтобы задержать водителя, полицейские использовали табельное оружие. Беглеца догнали и задержали. К счастью, обошлось без пострадавших.

У 30-летнего мужчины были признаки алкогольного опьянения, что, предварительно, и стало причиной попытки побега.

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