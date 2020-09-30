В Киеве умерла представительница посольства США в Украине: реакция полиции

В среду, 30 сентября, в Киеве у железнодорожных рельсов нашли мертвой женщину, ею оказалась работница посольства США в Украине. Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на источники в полиции.

На месте происшествия не было обнаружено следов борьбы, у жертвы — очень много ушибов и травм головы. Полицейские немедленно вызвали скорую помощь, женщину госпитализировали, однако спасти жизнь не удалось.

На данный момент полиции ищет возможного убийцу, хотя не исключает, что это был несчастный случай, написал руководитель департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Мы сейчас ведем оперативно-розыскные работы. Да, рассматриваем вариант убийства, однако не исключаем, что произошел несчастный случай. Тем более, женщина была в наушниках и костюме для пробежки", — заявил Шевченко.

Ранее "Комментарии" публиковали запись киллера, который описывает, как убил мафиози.

Убийца показывает, как идет за Салифовым — вероятнее всего, эта запись сделана для заказчиков, чтобы те знали о происходящем. Согласно информации турецких СМИ, киллер убил Лоту Гули в отеле за игрой в карты выстрелами в затылок. В результате “Хана” задержала полиция.



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