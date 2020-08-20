Киллер записал, как преследует известного в Украине мафиози перед убийством на курорте Турции (видео)

В Сети появилось видео с вором в законе Надиром Салифовым, известным как Лота Гули, незадолго до того, как его застрелили в отеле Антальи. Запись сделал азербайджанский киллер Хаган Зейналов по прозвищу “Хан”, который через полчаса выпустил в голову мафиози четыре пули. Видео выложили на Telegram-канале "112". Убийца показывает, как идет за Салифовым - вероятнее всего, эта запись сделана для заказчиков, чтобы те знали о происходящем. Согласно информации турецких СМИ, киллер убил Лоту Гули в отеле за игрой в карты выстрелами в затылок. В результате, “Хана” задержала полиция.

Напомним, киллер выпустил в 47-летнего мафиози 4 пули. Свой уголовный путь уроженец Азербайджана начал в 1995 году: за кражи и многие другие преступления его приговорили к 23 годам тюрьмы. Однако это не помешало вору, будучи за решеткой, открыть казино и даже “бизнес”: его люди собирали “дань” на рынках России и Азербайджана. В Украине же Лота Гули создал одноименную группировку, которая занимается рэкетом и похищениями людей по сей день.



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