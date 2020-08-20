Расстрел самого известного мафиози на турецком курорте: Украину ждут последствия

После дерзкого убийства мафиози и одного из самых известных гангстеров в постсоветском пространстве Надира Салифова по прозвищу Лота Гули многие страны ждет перераспределение зон влияния. Экс-заместитель главы Национальной полиции, действующий ректор Одесского университета внутренних дел Вячеслав Аброськин уверен, что “трясти” будет и Украину.

“После его убийства возможное перераспределение зон влияния во многих странах постсоветского мира, в том числе и Украины. Так это не останется. Я так думаю, будут соответствующие последствия”, - убежден Аброськин.

Напомним, Лоту Гули застрелил в ресторане в Анталии другой криминальный авторитет по прозвищу “Хан”. Он выпустил в 47-летнего мафиози 4 пули в лоб. Свой уголовный путь уроженец Азербайджана начал в 1995 году: за кражи и многие другие преступления его приговорили к 23 годам тюрьмы. Однако это не помешало вору, будучи за решеткой, открыть казино и даже “бизнес”: его люди собирали “дань” на рынках России и Азербайджана. В Украине же Лота Гули создал одноименную группировку, которая занимается рэкетом и похищениями людей и по сей день.

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