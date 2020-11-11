В Киеве судья на Мерседесе сбила несовершеннолетнего мотоциклиста

В Киеве судья одного из районов столицы на автомобиле Mercedes-Benz GLE 450 врезалася в несовершеннолетнего мотоциклиста. Инцидент произошел на бульваре Дружбы народов. ДТП расследуют следователи Территориального управления Государственного бюро расследований.

ГБР

Так, согласно информации правоохранителей, вечером 9 ноября у въезда на территорию одной из автомобильных заправок по бульвару Дружбы Народов произошло столкновение автомобиля марки Mersedes-Benz GLE 450 под управлением судьи одного из районных судов города Киева и мотоцикла марки Kawasaki Ninja ZX-6R под управлением несовершеннолетнего , в результате чего последний получил телесные повреждения.

По информации Telegram-канала "Шептун", водителем Mercedes является судья Дарницкого районного суда Лужецкая Елена Романовна. Mercedes-Benz GLE 450 принадлежит матери мужа судьи. Источники сообщают, что оба водителя нарушили Правила дорожного движения: Судья пыталась заехать на заправку со стороны, где висит запрещающий знак. А водитель мотоцикла двигался по тротуару.

В случае доказательства вины виновнику ДТП грозит наказание в виде штрафа от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

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