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Главная Новости Общество происшествия В Киеве судья на Мерседесе сбила несовершеннолетнего мотоциклиста
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В Киеве судья на Мерседесе сбила несовершеннолетнего мотоциклиста

Выяснением обстоятельств ДТП с участием судьи занимается ГБР

сегодня, 11:52
Автор:

Сергей Медведев

В Киеве судья одного из районов столицы на автомобиле Mercedes-Benz GLE 450 врезалася в несовершеннолетнего мотоциклиста. Инцидент произошел на бульваре Дружбы народов. ДТП расследуют следователи Территориального управления Государственного бюро расследований.

В Киеве судья на Мерседесе сбила несовершеннолетнего мотоциклиста

ГБР

Так, согласно информации правоохранителей, вечером 9 ноября у въезда на территорию одной из автомобильных заправок по бульвару Дружбы Народов произошло столкновение автомобиля марки Mersedes-Benz GLE 450 под управлением судьи одного из районных судов города Киева и мотоцикла марки Kawasaki Ninja ZX-6R под управлением несовершеннолетнего , в результате чего последний получил телесные повреждения.

По информации Telegram-канала "Шептун", водителем Mercedes является судья Дарницкого районного суда Лужецкая Елена Романовна. Mercedes-Benz GLE 450 принадлежит матери мужа судьи. Источники сообщают, что оба водителя нарушили Правила дорожного движения:  Судья пыталась заехать на заправку со стороны, где висит запрещающий знак. А водитель мотоцикла двигался по тротуару.

В случае доказательства вины виновнику ДТП грозит наказание в виде штрафа от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, чтобы снизить риск попадания в аварию и быть внимательнее на дорогах, астрологи назвали три знака зодиака, которые чаще всего становится участниками ДТП


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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-rozslidue-obstavini-dtp-za-uchastyu-suddi-ta-nepovnolitnogo
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