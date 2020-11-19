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Главная Новости Общество происшествия В Киеве школьники отравились алкоголем
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В Киеве школьники отравились алкоголем

От выпитого трое подростков потеряли сознание

сегодня, 12:30
Автор:

Сергей Медведев

Знакомство с алкогольными напитками чуть не закончилось трагедией для трех столичных школьников. Причем трое подростков, двое из которых  — девушки, выбрали для распития алкоголя помещение своей школы.

В Киеве школьники отравились алкоголем

Так, согласно сообщению Центра  экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева две 13-летние девушки и 14-летний парень отравились алкоголем, распивая его в школе. Инцидент произошел накануне, 17 ноября, в одном из учебных заведений Шевченковского района Киева.

 "Трое подростков в стенах школы распивали водку, в результате чего все трое потеряли сознание", — сказано в сообщении.

Медики "скорой помощи" предлагали госпитализировать юных выпивох в токсикологическое отделение. Впрочем, родители сочли такую меру ненужной и от госпитализации отказались.

Как сообщал портал "Комментарии", канадские ученые разработали простой и быстрый метод выведения алкоголя из организма, не требующий дорогостоящего оборудования. Исследователи из Университетской сети здравоохранения (UHN) в Торонто предложили использовать для выведения алкоголя легкие. Ученые обнаружили, что при гипервентиляции — глубоком и быстром дыхании — алкоголь выводится в три раза быстрее, чем через печень, и чем сильнее дыхание, тем больше алкоголя выводится из организма.

 


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Источник: https://www.facebook.com/cemdtamk/posts/724830654791475
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