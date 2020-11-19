В Киеве школьники отравились алкоголем

Знакомство с алкогольными напитками чуть не закончилось трагедией для трех столичных школьников. Причем трое подростков, двое из которых — девушки, выбрали для распития алкоголя помещение своей школы.

Так, согласно сообщению Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева две 13-летние девушки и 14-летний парень отравились алкоголем, распивая его в школе. Инцидент произошел накануне, 17 ноября, в одном из учебных заведений Шевченковского района Киева.

"Трое подростков в стенах школы распивали водку, в результате чего все трое потеряли сознание", — сказано в сообщении.

Медики "скорой помощи" предлагали госпитализировать юных выпивох в токсикологическое отделение. Впрочем, родители сочли такую меру ненужной и от госпитализации отказались.

Как сообщал портал "Комментарии", канадские ученые разработали простой и быстрый метод выведения алкоголя из организма, не требующий дорогостоящего оборудования. Исследователи из Университетской сети здравоохранения (UHN) в Торонто предложили использовать для выведения алкоголя легкие. Ученые обнаружили, что при гипервентиляции — глубоком и быстром дыхании — алкоголь выводится в три раза быстрее, чем через печень, и чем сильнее дыхание, тем больше алкоголя выводится из организма.

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