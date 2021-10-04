В Киеве СБУ арестовала боевика, убивавшего украинских военных

Пресс-служба СБУ информирует, что в Киеве состоялась спецоперация по задержанию молодого человека, который был членом незаконных боевых формирований "ДНР".

Украинские контрразведчики и задержанный боевик - фото СБУ

Украинские контрразведчики установили, что задержанный в 2014 году находился на территории, где происходили столкновения Вооруженных сил Украины и боевиков. Его задачей было добивание военнослужащих АТО, раненных во время вооруженных столкновений. Также он выяснял, где расположены украинские подразделения и направлял туда вражеские обстрелы.

Боевик задержан в Киеве. Он проживал в столичном хостеле, а перед этим находился в оккупированном Крыму. В 2014 году злоумышленник присоединился к нескольким незаконных формирований на территории оккупированного Донбасса. Сначала он присоединился к группировке "Оплот", а затем стал членом разведгруппы.

В видео, опубликованном на сайте СБУ, молодой человек утверждает, что раскаивается. Украинским разведчикам он чистосердечно рассказывает, что во время боевых действий был ранен в плечо, описывает некоторые детали о службе у боевиков: командира подразделения "Оплота" звали Александр Азаров (позывной "Азар), место дислокации — Ясиноватая, позиция называлась "Алмаз-1".



Сейчас мужчина арестован. Его обвиняют в участии в террористической группе согласно ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Если он будет признан виновным, он будет осужден на 8-15 лет тюрьмы.

"Оплот" — незаконная мотострелковая бригада, которая подчиняется группировкам на территории так называемой "ДНР". Некоторое время ею командовал Александр Захарченко, который впоследствии стал главарем террористов в Донецке. Именно это подразделение обстреляло блокпост вблизи Волновахи, в результате которого погибло 12 украинцев.

Портал "Комментарии" сообщал о регулярных нарушениях режима тишины на Донбассе .





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