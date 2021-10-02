Ситуация на Донбассе: обстрелянные поселки, двое раненых военных

За минувшие сутки двое воинов Вооруженных Сил Украины получили огнестрельные ранения на Востоке из-за обстрелов, которые осуществили российские наемники. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных Сил.

Линия фронта, фото АрмияInform

Военных доставили в госпиталь. Их здоровье сейчас в удовлетворительном состоянии. В общем, за последние сутки на фронте зафиксировали 14 нарушений режима прекращения огня, пять из них совершили оружием, которое запрещено минского договоренностями. Больше всего досталось прифронтовым поселкам Новозвановке и Новоалександровке. Оккупанты стреляли из пулеметов и вблизи Авдеевки, в результате чего пострадал и сам населенный пункт. Обстреляны жилые дома и прилегающие территории. Пострадавших среди мирного населения нет.

На Луганщине зафиксировали пролет через линию разграничения беспилотника "Орлан-10", которого нет на вооружении в украинской армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из зоны проведения ООС в Киевский госпиталь доставили тяжело раненых бойцов Вооруженных сил Украины. По данным волонтеры Натальи Юсуповой, за неделю столичный госпиталь пополнился на 15 пациентов с ранениями и ампутацией конечностей и другими тяжелыми травмами. Всем пострадавшим военнослужащим не исполнилось еще и 26 лет. Наталья Юсупова отметила, что с передовой поступил объемный список лекарств, в которых нуждаются военнослужащие. От разведчиков есть запрос на покупку квадрокоптеров. Волонтер в своем посте также предоставила отчет за ранее полученные от неравнодушных украинцев средств, которые были потрачены на поддержку военных. Юсупова также напомнила, что любая сумма, даже 10 грн — это большая помощь армии и раненым.





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