В Киеве на ДВРЗ горит здание (видео)

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Ольга Чародий
В Киеве на улице Литинской (микрорайон ДВРЗ) горит
двухэтажное здание – сильный пожар начался с крыши дома. Об этом сообщает
"Киев Оперативный".
Пожар, фото - из открытых источников
На опубликованном видео видно, что пожар очень сильный. Вся
крыша здания горит.
На место происшествия уже прибыли отряды Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые занимают тушением пожара. О жертвах или пострадавших в результате пожара на ДВРЗ информации пока нет. По словам очевидцев, на место происшествия прибыли шесть пожарных машин. В местных пабликах пишут, что пожар возник в недостроенном двухэтажном хостеле.
Очевидцы возмущаются, что, когда пожарные с сиренами летели на вызов, им почти никто не уступал дорогу.
Напомним, правоохранители подозревают, что виновным за пожар в областной инфекционной больнице в Запорожье, что произошел 3 февраля, может быть один из работников. Заведующий хозяйственно-обслуживающего персонала получил подозрение, сообщили сегодня в Министерстве внутренних дел Украины.
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