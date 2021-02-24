В Киеве на ДВРЗ горит здание (видео)

В Киеве на улице Литинской (микрорайон ДВРЗ) горит двухэтажное здание – сильный пожар начался с крыши дома. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Пожар, фото - из открытых источников

На опубликованном видео видно, что пожар очень сильный. Вся крыша здания горит.

На место происшествия уже прибыли отряды Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые занимают тушением пожара. О жертвах или пострадавших в результате пожара на ДВРЗ информации пока нет. По словам очевидцев, на место происшествия прибыли шесть пожарных машин. В местных пабликах пишут, что пожар возник в недостроенном двухэтажном хостеле.

Очевидцы возмущаются, что, когда пожарные с сиренами летели на вызов, им почти никто не уступал дорогу.

Напомним, правоохранители подозревают, что виновным за пожар в областной инфекционной больнице в Запорожье, что произошел 3 февраля, может быть один из работников. Заведующий хозяйственно-обслуживающего персонала получил подозрение, сообщили сегодня в Министерстве внутренних дел Украины.



Так, работнику 1956 года инкриминируется нарушение установленных требований пожарной безопасности и нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей (ст. 270 и 272 УКУ). В МВД говорят, что сотрудник нарушил требования ст. 15 Закона Украины "Об охране труда" и должностные инструкции. Не была остановлена работа оборудования по выполнению работ с повышенной опасностью, а это создало угрозу жизни и здоровью людей. Таким образом, во время проведения кислородной терапии в одной из палат-боксов в реанимационном отделении возник пожар. Погибли четыре человека — три пациента и врач-анестезиолог.

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