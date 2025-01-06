logo

BTC/USD

100859.18

ETH/USD

3635.90

LTC/USD

111.23

USD/UAH

42.70

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия "В Киеве мужчина бросил в метро коляску с младенцем": что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

"В Киеве мужчина бросил в метро коляску с младенцем": что известно

Правоохранители допускают, что в соцсетях дезинформацию о происшествии в киевской подземке "разогнали" в рекламных целях

6 января 2025, 18:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Николай Лисицын

В соцсетях 6 января появились многочисленные сообщения об инциденте в метро Киева. Якобы мужчина оставил в подземке детскую коляску с ребенком и скрылся. История оказалась неподтвержденной, предупреждает портал "Комментарии" со ссылкой на полицию Киева.

"В Киеве мужчина бросил в метро коляску с младенцем": что известно

Никаких инцидентов в киевском метро с оставленной коляской и младенцем 6 января не было, выяснили в полиции. Иллюстративное фото

"Распространенная в Telegram-каналах информация об оставленном в вагоне метро ребенка — фейк", — подчеркнули в отделе коммуникации полиции Киева.

Там напомнили, что в некоторых каналах и соцсетях появилась информация о том, что в вагоне метро мужчина якобы оставил коляску с малышом, а сам ушел. Также в сообщениях утверждалось, что на место происшествия якобы вызвали сотрудников полиции.

"Сообщений об оставленных или потерянных в метрополитене детях в полицию не поступало и таких обращений не регистрировалось. Содержание распространенного сообщения похоже на рекламу, призванную увеличить количество подписчиков отдельных Telegram-каналов", — уточнили правоохранители.

"Комментарии" в декабре предупреждали, что россияне снова распространяют фейки о ВСУ. Якобы на Западе усомнились в эффективности морских беспилотников Украины — но это неправда. Также в соцсетях появилась информация о смерти легендарного  пса Патрона — но и это сообщение оказалось фейковым. Начальник части пиротехнических работ ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области Михаил Ильев снял видео с  невредимой собакой и сообщил, что он с Патроном находятся в командировке, где разминируют загрязненные взрывоопасными предметами земли.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вражеская пропаганда распространяет фейк о подготовке украинскими войсками операции под чужим флагом с массовым убийством гражданских жителей Покровска. Пропагандисты заявляют, что в город прибыли военные ВСУ, которые "планируют совершать преступления против гражданского населения, переодевшись в российскую форму".





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/pfbid0s2L3gVQv9kzK6ELeUyhsejZVkg9WyY627ayApivaarHBSdw2Vvi2hSdRiRMZMVs2l?locale=uk_UA
Теги:

Новости

Все новости