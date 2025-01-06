"В Киеве мужчина бросил в метро коляску с младенцем": что известно

В соцсетях 6 января появились многочисленные сообщения об инциденте в метро Киева. Якобы мужчина оставил в подземке детскую коляску с ребенком и скрылся. История оказалась неподтвержденной, предупреждает портал "Комментарии" со ссылкой на полицию Киева.

Никаких инцидентов в киевском метро с оставленной коляской и младенцем 6 января не было, выяснили в полиции. Иллюстративное фото

"Распространенная в Telegram-каналах информация об оставленном в вагоне метро ребенка — фейк", — подчеркнули в отделе коммуникации полиции Киева.

Там напомнили, что в некоторых каналах и соцсетях появилась информация о том, что в вагоне метро мужчина якобы оставил коляску с малышом, а сам ушел. Также в сообщениях утверждалось, что на место происшествия якобы вызвали сотрудников полиции.

"Сообщений об оставленных или потерянных в метрополитене детях в полицию не поступало и таких обращений не регистрировалось. Содержание распространенного сообщения похоже на рекламу, призванную увеличить количество подписчиков отдельных Telegram-каналов", — уточнили правоохранители.

"Комментарии" в декабре предупреждали, что россияне снова распространяют фейки о ВСУ. Якобы на Западе усомнились в эффективности морских беспилотников Украины — но это неправда. Также в соцсетях появилась информация о смерти легендарного пса Патрона — но и это сообщение оказалось фейковым. Начальник части пиротехнических работ ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области Михаил Ильев снял видео с невредимой собакой и сообщил, что он с Патроном находятся в командировке, где разминируют загрязненные взрывоопасными предметами земли.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вражеская пропаганда распространяет фейк о подготовке украинскими войсками операции под чужим флагом с массовым убийством гражданских жителей Покровска. Пропагандисты заявляют, что в город прибыли военные ВСУ, которые "планируют совершать преступления против гражданского населения, переодевшись в российскую форму".







