В Киев из зоны ООС на лечение привезли тяжело раненых воинов (ВИДЕО)

Из зоны проведения ООС в Киевский госпиталь доставили тяжело раненых бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила общественный деятель Наталья Юсупова в Facebook.

В Киевский госпиталь доставили раненых в зоне ООС, фото: Facebook Натальи Юсуповой

По данным волонтера, за неделю столичный госпиталь пополнился на 15 пациентов с ранениями и ампутацией конечностей, а также другими тяжелыми травмами. Всем пострадавшим военнослужащим не исполнилось еще и 26 лет.

"Пока мы спокойно спим, наши ребята отдают жизнь за страну. Все, кто поддерживает украинскую армию, сделайте репост и помогайте, кто как может. По потребностям. Госпиталь закрываем сами, пр одукты, одежда ... Помощь на фронт очень нужна ", — написала волонтер.

Наталья Юсупова отметила, что с передовой поступил объемный список лекарств, в которых нуждаются военнослужащие. От разведчиков есть запрос на покупку квадрокоптера.

Волонтер в своем посте в социальной сети также предоставила отчет за ранее полученные от неравнодушных украинцев средства, которые были потрачены на поддержку военных. Юсупова также напомнила, что любая сумма, даже 10 грн. — это большая помощь армии и раненым.

Напомним, что министр ветеранов Юлия Лапутина лично вручила сертификатыена прохождения реабилитации и оздоровление воинам, которые получили тяжелые ранения, при защите суверенитета и территориальной целостности Украины. А за период с 2015 года физическую, психологическую или комплексную реабилитацию получили более 23 тыс. украинских ветеранов.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в столице молодой ветеран ООС получил тяжелые ножевые ранения, которые ему нанес агрессивно настроенный прохожий.

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