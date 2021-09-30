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В Ивано-Франковской области рыбаки перевернулись на лодке: есть погибшие

Двое мужчин отправились порыбачить на лодке и перевернулись

сегодня, 15:55
Автор:

Денис Подставной

В Ивано-Франковской области обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает издание ТСН.

В Ивано-Франковской области рыбаки перевернулись на лодке: есть погибшие

В Ивано-Франковской области обнаружили труп мужчины. Фото: ГСЧС

Как стало известно, инцидент произошел в селе Луг на реке Днестр. Сообщается, что двое мужчин отправились порыбачить на лодке.

В какой-то момент их плавсредство перевернулось, и рыбаки оказались в воде. Один из пострадавших смог выплыть на поверхность. О случившемся стало известно сотрудникам спасательной службы. 

Поисками занялись водолазы. Им удалось обнаружить бездыханное тело 56-летнего мужчины в 20 метрах от того места, где перевернулась лодка.

Ранее "Комментарии" информировали о том, что в Польше украинцы попали в смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на большой скорости врезался в электроопору. Столкновение было настолько сильным, что транспортное средство разделилось на две части. В результате происшествия три человека погибли на месте. Еще одна украинка получила ранения и была госпитализирована медиками, которые прибыли на место событий. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Одессе злоумышленник изнасиловал женщину на глазах у своего друга инвалида. Пострадавшая регулярно помогала своему соседу. В один из таких дней женщина пришла к нему домой, но на неё напал злоумышленник. 24-летний товарищ хозяина дома схватил свою жертву за горло и надругался. После того как женщине удалось вырваться, она выбежала на улицу и начала звать на помощь. Прохожие услышали крики и позвонили в полицию. Стражам порядка удалось задержать подозреваемого недалеко от места преступления. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/perevernulsya-s-lodki-i-poshel-na-dno-v-dnestre-vodolazy-nashli-telo-rybaka-1878292.html
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