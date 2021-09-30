В Ивано-Франковской области рыбаки перевернулись на лодке: есть погибшие

В Ивано-Франковской области обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает издание ТСН.

В Ивано-Франковской области обнаружили труп мужчины. Фото: ГСЧС

Как стало известно, инцидент произошел в селе Луг на реке Днестр. Сообщается, что двое мужчин отправились порыбачить на лодке.

В какой-то момент их плавсредство перевернулось, и рыбаки оказались в воде. Один из пострадавших смог выплыть на поверхность. О случившемся стало известно сотрудникам спасательной службы.

Поисками занялись водолазы. Им удалось обнаружить бездыханное тело 56-летнего мужчины в 20 метрах от того места, где перевернулась лодка.

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