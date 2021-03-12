В Ивано-Франковской области две девушки пытались спасти собаку и провалились под лед

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Лиза Снисар
В Коломые Ивано-Франковской области две девушки провалились под лед, когда пытались спасти собаку. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА в пятницу, 12 марта.
В Коломые две девушки провалились под лед - фото из открытых источников
Инцидент произошел накануне на Коломыйском городском озере. К спасателям поступила информация о том, что на водоеме находится собака и она нуждается в помощи.
В ОГА сообщили, что девушкам удалось самостоятельно выбраться из воды и они отказались от медицинской помощи.
Напомним, что ранее правоохранители Берлина сгоняли людей со льда на вертолете. К таким мерам полиции пришлось обратиться, когда ледовом покрытии небольшого озера в спальном районе Берлина собралось слишком много людей, в том числе – маленькие дети. Изначально гуляющие решили, что проводится полицейская операция, однако позже поняли, что вертолет поднят в воздух из-за них. Полицию тут же обвинили в непрофессионализме.
Как ранее сообщали "Комментарии", исследователи под 900-метровой толщей льда в Антарктиде случайно обнаружили необычных существ. С помощью видеокамеры им даже удалось сделать несколько кадров этих живых организмов. Ученые утверждают, что отправились взять образцы морского дня. Для этого они сделали несколько скважин в шельфовом леднике. Но на глубине 900 метров обнаружили кое-что другое, забыв про образцы. Они обнаружили на поверхности подводного валуна живые организмы.
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