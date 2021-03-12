В Ивано-Франковской области две девушки пытались спасти собаку и провалились под лед

В Коломые Ивано-Франковской области две девушки провалились под лед, когда пытались спасти собаку. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА в пятницу, 12 марта.

В Коломые две девушки провалились под лед - фото из открытых источников

Инцидент произошел накануне на Коломыйском городском озере. К спасателям поступила информация о том, что на водоеме находится собака и она нуждается в помощи.

"Для оказания помощи отправились спасатели в количестве двух человек. По прибытию на место происшествия было установлено, что собаке оказывали помощь две местные жительницы в возрасте 15 и 20 лет, которые спасли собаку, однако сами провалились под лед", — говорится в сообщении.

В ОГА сообщили, что девушкам удалось самостоятельно выбраться из воды и они отказались от медицинской помощи.

Напомним, что ранее правоохранители Берлина сгоняли людей со льда на вертолете. К таким мерам полиции пришлось обратиться, когда ледовом покрытии небольшого озера в спальном районе Берлина собралось слишком много людей, в том числе – маленькие дети. Изначально гуляющие решили, что проводится полицейская операция, однако позже поняли, что вертолет поднят в воздух из-за них. Полицию тут же обвинили в непрофессионализме.

Как ранее сообщали "Комментарии", исследователи под 900-метровой толщей льда в Антарктиде случайно обнаружили необычных существ. С помощью видеокамеры им даже удалось сделать несколько кадров этих живых организмов. Ученые утверждают, что отправились взять образцы морского дня. Для этого они сделали несколько скважин в шельфовом леднике. Но на глубине 900 метров обнаружили кое-что другое, забыв про образцы. Они обнаружили на поверхности подводного валуна живые организмы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!