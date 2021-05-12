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Главная Новости Общество происшествия В Ивано-Франковске обстреляли автомобиль из гранатомета
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В Ивано-Франковске обстреляли автомобиль из гранатомета

Рядом с покореженным автомобилем обнаружили остатки гранаты

сегодня, 04:58
Автор:

Ольга Чародий

В Ивано-Франковске из ручного противотанкового гранатомета неизвестные обстреляли автомобиль BMW X5. Об этом сообщили в телеграмм-чате местного каналу Frankivsk 112.

В Ивано-Франковске обстреляли автомобиль из гранатомета

Инцидент произошел возле торгового центра. Фото: Frankivsk 112

На опубликованных фото видно, что автомобиль значительно пострадал – в частности, в передней двери со стороны водителя видно большое отверстие от снаряда. О жертвах или раненых в результате обстрела информации пока нет. Инцидент произошел возле торгового центра River Park в микрорайоне Пасечная около полуночи.

Рядом с покореженным автомобилем обнаружили остатки гранаты. Также сообщается, что у автомобиля львовская регистрация.


В Ивано-Франковске обстреляли автомобиль из гранатомета - фото 2

Как сообщали ранее двое мужчин обстреляли консульство Азербайджана в Харькове. МИД Азербайджана обвиняет армян. В ночь на 7 ноября неизвестные совершили шесть выстрелов по консульству Азербайджанской Республики в Харькове. Камеры наблюдения зафиксировали двух мужчин, у которых было в руках оружие, похожее на пистолеты с глушителем. В здании разбили окна и дверь. Как отметили в МИД, азербайджанские правоохранители будут сотрудничать с украинской полицией, чтобы найти и наказать виновных.

Внутри здания людей не было и никто не пострадал. Нападение на консульство в Харькове является угрозой, как отмечено в заявлении.

Напомним, в пресс-службе Национальной полиции сообщили о том, что в Тернополе обстреляли 11-летнего ребенка. Сообщается, что в момент обстрела мальчик катался на санках неподалеку от учебного заведения. По данным правоохранительных органов, медицинские работники диагностировали у пострадавшего ребенка множественные ранения, которые предположительно вызваны огнестрельным оружием.  Также известно, что во время хирургического вмешательства врачи изъяли из тела мальчика более 30 инородных тел, которые имеют сходство с дробинами.


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Источник: https://t.me/chatif112/98060
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