kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.11.2020

BTC/USD

15435.84

ETH/USD

458.96

LTC/USD

62.37

НБУ 07.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.67

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события В Харькове обстреляли консульство Азербайджана: МИД обвиняет армян
commentss НОВОСТИ Все новости

В Харькове обстреляли консульство Азербайджана: МИД обвиняет армян

МИД Азербайджана обвиняет армян и обещает разобраться

сегодня, 15:20
Автор:

Татьяна Лозовенко

Сегодня двое мужчин обстреляли консульство Азербайджана в Харькове. МИД Азербайджана обвиняет армян.

В Харькове обстреляли консульство Азербайджана: МИД обвиняет армян

Фото: консульство в Харькове; Нацполиция

В ночь на 7 ноября неизвестные совершили шесть выстрелов по консульству Азербайджанской Республики в Харькове. Камеры наблюдения зафиксировали двух мужчин, у которых было в руках оружие, похожее на пистолеты с глушителем. В здании разбили окна и дверь. Как отметили в МИД, азербайджанские правоохранители будут сотрудничать с украинской полицией, чтобы найти и наказать виновных.

В Харькове обстреляли консульство Азербайджана: МИД обвиняет армян - фото 2

"Мы решительно осуждаем угрожающие и опасные для жизни нападения радикальных армянских сил на азербайджанских дипломатов за рубежом", — сообщили на сайте ведомства.

Внутри здания людей не было и никто не пострадал. Нападение на консульство в Харькове является угрозой, как отмечено в заявлении.

"Неизвестные совершили выстрелы в окно и входную дверь здания почетного консульства Азербайджанской Республики", — сообщили в полиции.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Женеве проходила встреча глав МИД Армении и Азербайджана при участии Минской группы ОБСЕ.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.24tv.ua/ru/harkove-obstreljali-konsulstvo-azerbajdzhana-novosti-harkova_n1453611
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ