В Харькове обстреляли консульство Азербайджана: МИД обвиняет армян

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Татьяна Лозовенко
Сегодня двое мужчин обстреляли консульство Азербайджана в Харькове. МИД Азербайджана обвиняет армян.
Фото: консульство в Харькове; Нацполиция
В ночь на 7 ноября неизвестные совершили шесть выстрелов по консульству Азербайджанской Республики в Харькове. Камеры наблюдения зафиксировали двух мужчин, у которых было в руках оружие, похожее на пистолеты с глушителем. В здании разбили окна и дверь. Как отметили в МИД, азербайджанские правоохранители будут сотрудничать с украинской полицией, чтобы найти и наказать виновных.
Внутри здания людей не было и никто не пострадал. Нападение на консульство в Харькове является угрозой, как отмечено в заявлении.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Женеве проходила встреча глав МИД Армении и Азербайджана при участии Минской группы ОБСЕ.
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