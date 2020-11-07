В Харькове обстреляли консульство Азербайджана: МИД обвиняет армян

Сегодня двое мужчин обстреляли консульство Азербайджана в Харькове. МИД Азербайджана обвиняет армян.

Фото: консульство в Харькове; Нацполиция

В ночь на 7 ноября неизвестные совершили шесть выстрелов по консульству Азербайджанской Республики в Харькове. Камеры наблюдения зафиксировали двух мужчин, у которых было в руках оружие, похожее на пистолеты с глушителем. В здании разбили окна и дверь. Как отметили в МИД, азербайджанские правоохранители будут сотрудничать с украинской полицией, чтобы найти и наказать виновных.





"Мы решительно осуждаем угрожающие и опасные для жизни нападения радикальных армянских сил на азербайджанских дипломатов за рубежом", — сообщили на сайте ведомства.

Внутри здания людей не было и никто не пострадал. Нападение на консульство в Харькове является угрозой, как отмечено в заявлении.

"Неизвестные совершили выстрелы в окно и входную дверь здания почетного консульства Азербайджанской Республики", — сообщили в полиции.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Женеве проходила встреча глав МИД Армении и Азербайджана при участии Минской группы ОБСЕ.

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