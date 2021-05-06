В Италии будут судить наемника "Л/ДНР"

Суд итальянского города Мессины арестовал 28-летнего гражданина Италии, которого подозревают в террористической деятельности в рядах так называемых народных республик на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба итальянской полиции.

Полиция Италии - фото из открытых источников

По информации правоохранителей, мужчина до этого никогда не бывал в Украине и участвовал в военных действиях за деньги. Кроме того, его подозревают в преступной деятельности более чем в одном государстве.

Следствие выяснило, что гражданин Италии попал в Украину в 2016 году и с тех пор находился в расположении вооруженных сил оккупантов. Также через социальные сети он вел активную антиукраинскую пропаганду и открыто распространял информацию о своей военной деятельности.

Напомним, что 5 мая 2021 испанские правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийствах как минимум двух силовиков на Майдане в 2013 году. Долгое время он жил в Барселоне, Мадриде и Валенсии. Последние дни проживал в изолированном доме города Пусол. После длительного слежения испанская полиция арестовала его. Силовики сообщили, что во время беспорядков в период Революции Достоинства он был вооружен винтовкой и имел около 60 патронов.

Добавим, что бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о том, кто отдал приказ о массовых убийствах на Евромайдане в феврале 2014 года. По его словам, непосредственные приказы о расстреле протестующих отдавали тогдашний министр внутренних дел Виталий Захарченко и глава Службы безопасности Украины Александр Якименко. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Отметим, что нынешний Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что завершение расследования и вынесение приговоров по делам Майдана можно ожидать уже в конце 2021 года.

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