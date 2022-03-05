В Ирпене во время эвакуации людей оккупанты взорвали железнодорожные пути (ФОТО)

В городе Ирпень после обеда, в субботу, 5 марта захватчики с помощью взрывчатки подорвали железнодорожные пути. Опубликована шокирующая фотография – внизу, под железнодорожным мостом стоят мирные горожане.

Взорван железнодорожный мост в Ирпене (фото: www.facebook.com/m.bezuhla)

Об этом на своей странице в социальных сетях написала заместитель главы Комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марианна Безугла. Народный депутат разместила ужасную фотографию.

"Ирпень сегодня. Возле Киева. Россияне взорвали железнодорожные пути во время эвакуации мирного населения", — так подписала нардепка эту шокирующую фотографию.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российский летчик знал, что летит бомбить мирный город . Под Черниговом украинские военнослужащие сбили российский самолет Су-25 и задержали пилота. В допросе он признался, что отлично знал, что летит бомбить мирный город. Российский летчик рассказал, из какой он воинской части и отметил, что знал, что летит на мирный город, это была его первая задача. Он утверждает, что до этого летал вдоль границы и затем вылетел бомбить Чернигов, но, к счастью, был сбит специалистами ПВО. В сети также показали фотографии трех авиационных бомб ФАБ-300, которые спасатели обнаружили после падения самолета. Они повредили жилой дом и забор. В настоящее время проводится эвакуация населения из микрорайона.

На Telegram-канале нардепа Гончаренко появилось другое видео разговора с летчиком, где он отметил, что ему сказали, что город пуст. Из него вроде бы вывезли всех жителей. Также российский пилот сказал, что не поддерживает политику своей страны, но он военный человек и должен был выполнить приказ.



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