logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Ирпене во время эвакуации людей оккупанты взорвали железнодорожные пути (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Ирпене во время эвакуации людей оккупанты взорвали железнодорожные пути (ФОТО)

В Ирпене взорвали железнодорожные пути

5 марта 2022, 20:35
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В городе Ирпень после обеда, в субботу, 5 марта захватчики с помощью взрывчатки подорвали железнодорожные пути. Опубликована шокирующая фотография – внизу, под железнодорожным мостом стоят мирные горожане.

В Ирпене во время эвакуации людей оккупанты взорвали железнодорожные пути (ФОТО)

Взорван железнодорожный мост в Ирпене (фото: www.facebook.com/m.bezuhla)

Об этом на своей странице в социальных сетях написала заместитель главы Комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марианна Безугла. Народный депутат разместила ужасную фотографию.

"Ирпень сегодня. Возле Киева. Россияне взорвали железнодорожные пути во время эвакуации мирного населения", — так подписала нардепка эту шокирующую фотографию.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российский летчик знал, что летит бомбить мирный город . Под Черниговом украинские военнослужащие сбили российский самолет Су-25 и задержали пилота. В допросе он признался, что отлично знал, что летит бомбить мирный город. Российский летчик рассказал, из какой он воинской части и отметил, что знал, что летит на мирный город, это была его первая задача. Он утверждает, что до этого летал вдоль границы и затем вылетел бомбить Чернигов, но, к счастью, был сбит специалистами ПВО. В сети также показали фотографии трех авиационных бомб ФАБ-300, которые спасатели обнаружили после падения самолета. Они повредили жилой дом и забор. В настоящее время проводится эвакуация населения из микрорайона.

На Telegram-канале нардепа Гончаренко появилось другое видео разговора с летчиком, где он отметил, что ему сказали, что город пуст. Из него вроде бы вывезли всех жителей. Также российский пилот сказал, что не поддерживает политику своей страны, но он военный человек и должен был выполнить приказ.
 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=10226438608342137&set=a.10203462651277570
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!