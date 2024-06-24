В Индии слон затоптал смотрителя зоопарка: что случилось

В четверг, 20 июня, на юге Индии, в округе Идукки штата Керала, произошло трагическое событие. 62-летний смотритель зоопарка Балакришнан погиб, став жертвой атаки слона, которую он сам спровоцировал.

Слон убил смотрителя зоопарка в Индии после того, как его ударили палкой

Инцидент был заснят на видео, которое вскоре распространилось в интернете. На кадрах видно, как мужчина ткнул палкой в ногу животного, что вызвало агрессивную реакцию. Слон сбил Балакришнана на землю, несколько раз топтал его, затем жестоко избил хоботом и, наконец, наступил на голову, что привело к смерти смотрителя.





После этого слон поднял бездыханное тело хоботом и бросил его в грязь, закончив свою жестокую атаку. Как сообщают свидетели, другой работник зоопарка пытался вмешаться, но было уже слишком поздно.

Балакришнан готовился провести тур для группы туристов, которые стояли неподалеку. Согласно местным СМИ, власти обнаружили, что ферма, на которой произошло нападение, не была должным образом зарегистрирована в Совете по защите животных Индии. Это является обязательным требованием для всех учреждений, где содержатся животные. В результате, на следующий день после инцидента, зоопарк был закрыт на неопределенный срок для проведения полного расследования.

Сейчас власти решают, что будет с 53-летней самкой слона Лакшми, которая убила смотрителя. Обсуждаются меры по улучшению условий содержания и обращения с животными в зоопарках.

Напомним, что известный серфер и актер Тамайо Перри погиб после нападения акулы. Это произошло, когда он катался на серфе возле Козьего острова. Тамайо Перри, известный своими ролями в фильме "Пираты Карибского моря" и сериале "Полиция Гавайев", был также профессиональным серфером и спасателем.

