logo

BTC/USD

60850.84

ETH/USD

3359.08

LTC/USD

70.64

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Индии слон затоптал смотрителя зоопарка: что случилось
commentss НОВОСТИ Все новости

В Индии слон затоптал смотрителя зоопарка: что случилось

Слон убил смотрителя зоопарка в Индии после того, как его ударили палкой

24 июня 2024, 17:39
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

В четверг, 20 июня, на юге Индии, в округе Идукки штата Керала, произошло трагическое событие. 62-летний смотритель зоопарка Балакришнан погиб, став жертвой атаки слона, которую он сам спровоцировал.

В Индии слон затоптал смотрителя зоопарка: что случилось

Слон убил смотрителя зоопарка в Индии после того, как его ударили палкой

Инцидент был заснят на видео, которое вскоре распространилось в интернете. На кадрах видно, как мужчина ткнул палкой в ногу животного, что вызвало агрессивную реакцию. Слон сбил Балакришнана на землю, несколько раз топтал его, затем жестоко избил хоботом и, наконец, наступил на голову, что привело к смерти смотрителя.

В Индии слон затоптал смотрителя зоопарка: что случилось - фото 2

После этого слон поднял бездыханное тело хоботом и бросил его в грязь, закончив свою жестокую атаку. Как сообщают свидетели, другой работник зоопарка пытался вмешаться, но было уже слишком поздно.

Балакришнан готовился провести тур для группы туристов, которые стояли неподалеку. Согласно местным СМИ, власти обнаружили, что ферма, на которой произошло нападение, не была должным образом зарегистрирована в Совете по защите животных Индии. Это является обязательным требованием для всех учреждений, где содержатся животные. В результате, на следующий день после инцидента, зоопарк был закрыт на неопределенный срок для проведения полного расследования.

Сейчас власти решают, что будет с 53-летней самкой слона Лакшми, которая убила смотрителя. Обсуждаются меры по улучшению условий содержания и обращения с животными в зоопарках.

Напомним, что известный серфер и актер Тамайо Перри погиб после нападения акулы. Это произошло, когда он катался на серфе возле Козьего острова. Тамайо Перри, известный своими ролями в фильме "Пираты Карибского моря" и сериале "Полиция Гавайев", был также профессиональным серфером и спасателем.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/svit/slon-nasmert-razdavil-smotritelya-zooparka-posle-togo-kak-tot-tknul-v-nego-palkoy-2607246.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости