В Индии изнасиловали 16-летнюю девушку восемь мужчин. Злоумышленники издевались 15 часов

В индийском штате Махараштра восемь мужчин совершили групповое изнасилование несовершеннолетней девушки. Среди подозреваемых оказался друг потерпевшей. Также известно, что молодой девушке вводили неизвестные вещества, влияющие на психическое состояние. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Times of India.

В Индии изнасиловали несовершенолетнюю. Фото с открытых источников

В туристическом городе Палгар восемь мужчин изнасиловали 16-летнюю девушку. Полиция начала расследование на следующий день после исчезновения девушки. Подросток должен был вечером появиться дома, однако так и не вернулся. Обеспокоенные родственники решили обратиться в правоохранительные органы.

Полиция получила у родственников девушки ее номер и позвонили по телефону несовершеннолетний. Когда правоохранительные службы позвонили ей, услышали плач и немедленно начали поиски девушки.

Как выяснилось, девушку изнасиловал ее 21-летний друг, с которым она познакомилась вскоре. Муж привел ее в свободное бунгало, где совершил сексуальное преступление. Вместе с ним было еще двое других ребят. На следующий день 16-летнюю девушку изнасиловали еще пятерых мужчин, а впоследствии 21-летний парень изнасиловал ее второй раз — силой выгнав девушку на пляж.

Злоумышленники угрожали своей жертве, которую накажут, если она будет свидетельствовать против них. Благодаря ее показаниям полицейские поймали главного подозреваемого, а благодаря ему – и других.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Индии взорвался телевизор и таким образом убил одну женщину.

Также "Комментарии" писали о том, что Индия предупредила Россию о действиях, противоречащих фундаментальным принципам современного мира в мире.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!