В Иерусалиме на остановках прогремели взрывы: есть погибшие и раненые (ФОТО, ВИДЕО)

На месте взрывов работали правоохранители, спасатели и медики скорой помощи. На данный момент известно о двадцати пострадавших, двое из которых в критическом состоянии. Сообщается, что погиб один подросток. Состояние некоторых пострадавших остается нестабильным.

Теракт в Иерусалиме





Утром в среду в двух местах, расположенных у въезда в Иерусалим, сдетонировало два взрывных устройства. Первый взрыв произошел на остановке общественного транспорта в Гиват-Шауле около 7.00. Второй взрыв прогремел в автобусе на перекрестке Рамот неподалеку от первой локации буквально через полчаса.













По предварительным данным сдетонировали самодельные взрывные устройства, которые были дополнительно "начинены" гвоздями и болтами для увеличения радиуса поражения. Взрывчатку привели в действие дистанционно. Устройства находились в сумках, которые террористы оставили в местах скопления людей.





Так как взрывы произошли в утренние часы, которые всегда считаются часом-пик, то пострадавших оказалось достаточно много. По информации местных медиков пострадало более 15 человек. Люди получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. К сожалению, в результате теракта в больнице скончался подросток. Правоохранители выдвинули версию о том, что последовавшие друг за другом взрывы — это не совпадение, а хорошо продуманная и скоординированная атака. По информации мировых СМИ полицейские уже задержали троих палестинцев, которые подозреваются в причастности к теракту.









Также сообщается о том, что уходящий премьер-министр Иерусалима Яир Лапид созвал экстренное совещание с руководителями национальной службы безопасности.





Ранее "Комментарии" писали: атака на Белгород под чужим флагом: какую провокацию может готовить Кремль – понимают ли это россияне. После таких историй, как Беслан, "Норд-ост", взорванные дома в Москве, подводная лодка "Курск" от путинского режима можно ожидать чего угодно.











