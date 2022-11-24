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В Иерусалиме на остановках прогремели взрывы: есть погибшие и раненые (ФОТО, ВИДЕО)

На данный момент ответственность за теракт никто на себя не взял. Полиция проводит всестороннее расследование и пытается установить виновных.

сегодня, 00:10
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Автор:

Анна Нестерова








На месте взрывов работали правоохранители, спасатели и медики скорой помощи. На данный момент известно о двадцати пострадавших, двое из которых в критическом состоянии. Сообщается, что погиб один подросток. Состояние некоторых пострадавших остается нестабильным.

В Иерусалиме на остановках прогремели взрывы: есть погибшие и раненые (ФОТО, ВИДЕО)

Теракт в Иерусалиме


Утром в среду в двух местах, расположенных у въезда в Иерусалим, сдетонировало два взрывных устройства. Первый взрыв произошел на остановке общественного транспорта в Гиват-Шауле около 7.00. Второй взрыв прогремел в автобусе на перекрестке Рамот неподалеку от первой локации буквально через полчаса.


В Иерусалиме на остановках прогремели взрывы: есть погибшие и раненые (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2


По предварительным данным сдетонировали самодельные взрывные устройства, которые были дополнительно "начинены" гвоздями и болтами для увеличения радиуса поражения. Взрывчатку привели в действие дистанционно. Устройства находились в сумках, которые террористы оставили в местах скопления людей.


Так как взрывы произошли в утренние часы, которые всегда считаются часом-пик, то пострадавших оказалось достаточно много. По информации местных медиков пострадало более 15 человек. Люди получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. К сожалению, в результате теракта в больнице скончался подросток. Правоохранители выдвинули версию о том, что последовавшие друг за другом взрывы — это не совпадение, а хорошо продуманная и скоординированная атака. По информации мировых СМИ полицейские уже задержали троих палестинцев, которые подозреваются в причастности к теракту.

В Иерусалиме на остановках прогремели взрывы: есть погибшие и раненые (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3


Также сообщается о том, что уходящий премьер-министр Иерусалима Яир Лапид созвал экстренное совещание с руководителями национальной службы безопасности.


Ранее "Комментарии" писали: атака на Белгород под чужим флагом: какую провокацию может готовить Кремль – понимают ли это россияне. После таких историй, как Беслан, "Норд-ост", взорванные дома в Москве, подводная лодка "Курск" от путинского режима можно ожидать чего угодно.






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