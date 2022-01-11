В Хмельницкой области в аквапарке парами хлора отравились 16 детей

Во время поездки в аквапарк, расположенный в Хмельницкой области, 16 школьников из Винницкой области, вдыхая там пары хлора, получили острые проявления отравления. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Детей доставили в больницу (фото из открытых источников)

Жители Винницкой области, это 50 жителей, на выходные совершили поездку в развлекательный комплекс в Хмельницкой области. Среди путешественников было 34 малыша, которые имели от 2 до 7 лет.

После того как малыши побывали в аквапарке, у 16 из них возникло острое отравление – кашель, одышки разных степеней тяжести, текли из глаз слезы. Их госпитализировали в Винницкую областную детскую клиническую больницу. 13 малышей после медицинских процедур отпустили по домам, еще трое были госпитализированы.

Врачи называют причины отравления, в частности, парами хлора. Оказывается, малыши были почти непрерывно в помещении, где работники заведения используют химические вещества для дезинфекции. Малые винничане находились в аквапарке много времени. С 08:30 утра и почти до конца дня – до 16:30 вечера.

Напомним, что "Комментарии" сообщали, что в г. Львове и Львове 10 детей отравились неизвестным веществом. Во Львовской области в городе Новояворовск по меньшей мере 10 детей отравились неизвестным веществом. По удивительным обстоятельствам отравились не менее 10 школьников. Посылаясь на Департамент гражданской защиты государственной администрации Львовской, все жертвы отравления день посетил хоккейный матч состоялся ледовой арены. Вернувшись с игры, дети стали жаловаться на недомогание и ухудшение самочувствия. В 11 декабря четверо детей госпитализировали в больницу.

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