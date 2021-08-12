В Хмельницкой области ураган повалил и вырвал деревья более чем на 100 гектарах леса (ФОТО)

В Хмельницкой области выложило лесные насаждения более чем на сто гектаров площади. Стихия, как агрессивное торнадо, пронеслась краем, вырвала, поломала и разбросала по земле деревья. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Хмельницкое областное Управление лесного и охотничьего хозяйства.

Ураган в лесу (фото из открытых источников)

По сообщению хмельницких лесничих, сильный ветер и непогода, которая на днях была здесь, наделали много бед. Нанесли и немалый урон местным лесничим. Больше всего ураган затронул Каменец-Подольский район и местное предприятие "Каменец-Подольское лесное хозяйство". Нанесен ущерб и выломан лес более чем на сто гектарах в Дунаевецком и Маковском лесничествах.

Теперь лесоводы подсчитывают убытки, осматривают поврежденные площади. В лесничествах комплектуют бригады, которые будут ликвидировать последствия непогоды и восстанавливать поврежденные лесные насаждения.

Напомним, что издание "Комментарии" информировали своих читателей о том, что во Львове ураган разрушил легендарное Лычаковское кладбище. Мощная стихия, дважды пронеслась Львовом, повредила древнее Лычаковское кладбище. Ураган разрушил более 100 древних памятников. Эксперты сообщают, что часть из них уже невозможно восстановить. По словам директора ЛКП "Лычаковское кладбище" Михаила Нагая, сильный ветер сломал около 250 веток, повалил около 30 деревьев, которые росли на кладбище. Также он разрушил почти сотню исторических скульптур. Некоторые из них уже невозможно восстановить.

Чиновник рассказал, что все дорожки на территории кладбища завалены поваленными ветвями, деревьями. Работники уже начали расчищать их самостоятельно. Но им тоже потребуется помощь. Восстанавливать исторический объект будут целый месяц.

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