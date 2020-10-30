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Главная Новости Общество происшествия В Хмельницком банда создала собственный горсовет для захвата власти
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В Хмельницком банда создала собственный горсовет для захвата власти

Злоумышленники провозгласили ликвидацию действующего органа местного самоуправления, избрав своего “главу” и “депутатов”.

сегодня, 11:07
Автор:

Елена Волкова

В Хмельницком бандформирование устроило свои “выборы” и создало "орган местного самоуправления Республики Украина "Хмельницкий городской совет”. Как сообщили в СБУ, злоумышленники провозгласили ликвидацию действующего органа местного самоуправления, избрав своего “главу” и “депутатов”.

В Хмельницком банда создала собственный горсовет для захвата власти

В Службе безопасности Украины говорят, что в состав “самоуправленцев” вошли 10 человек, которые разработали и подписали учредительные документы фейковой организации. А в соцсетях они призывали людей присоединиться к “новой власти”. Теперь же за “действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти” самопровозглашенным чиновникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Хмельницком у дома по ул. Кармелюка 4/2 произошел оползень, в результате чего за высоткой образовалась пропасть. По словам жителей новостройки, около 4:30 они услышали сильный грохот. Шум списали на работу грейдеров, которые могли включиться неподалеку, но выйдя на улицу, были шокированы: из-под дома сыпалась земля. Люди говорят, что трещины в грунте дошли до фундамента. Испугавшись, некоторые жильцы спешно покинули недавно построенный дом. 


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