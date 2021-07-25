В Херсонской области уровень COVID-госпитализаций достиг 80%

В некоторых областях Украины остается острая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Так, например, в Херсонской области уровень госпитализации из-за коронавируса достиг 80%. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.

В прошлый раз госпитализация в регионе достигла 69,8%. Фото: zp.gov.ua

В Херсонской области два дня подряд уровень госпитализаций возрастает. К слову, в прошлый раз госпитализация достигла 69,8%, а в этот раз — 80%.

Зато в Луганской области, где вчера норма госпитализаций была превышена, ситуация улучшилась до 41,8%.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине за последние сутки обнаружили гораздо меньше случаев коронавируса чем обычно. Положительные тесты показали у 286 человек. Больше всего новых заражений зафиксировали в Киеве и Одесской области.



Также "Комментарии" писали, что чиновники Министерства здравоохранения неоднократно отмечали, что единственным путем победить коронавирусную пандемию является массовая вакцинация и создание коллективного иммунитета. Темпы вакцинации в последнее время действительно увеличились.

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко считает, что дело — не в названии или стране-производителе. Важнейшим для любого человека, который решился на вакцинацию, должно быть то, что препарат введен и начал "работать" на благо организма.



Ранее сообщалось, что украинцев могут начать обязывать к получению прививки против COVID-19 . По словам начальника ГУ Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в. Киев Олега Рубана, такой вероятности не стоит исключать.



Также медики рассказали о побочных реакциях организма после прививки от коронавируса. Ведь некоторые симптомы могут вызвать беспокойство.

Кроме того, специалисты рассказали, чего категорически нельзя делать после прививки. В частности, украинцам не советуют сбивать высокую температуру тела, заниматься самолечением, например, принимать антибиотики. В Минздраве также рассказали, какие побочные эффекты вызывают беспокойство. И если пациенту становится хуже, нужно немедленно обращаться к врачу.





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