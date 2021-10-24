В Херсонской области произошло смертельное ДТП, погибли четыре человека

На Херсонщине произошла ужасная авария, в результате погибли четыре жителя с этого региона, двое из которых — 15-летние подростки, а от иномарки осталась лишь груда металлолома. Возможный водитель авто -15 летний житель населенного пункта Большая Александровка на большой скорости врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Херсонщины.

Возможно, за рулем внедорожника, находился подросток / фото hr.npu.gov.ua/

Подросток смертельно травмировался. Также в салоне внедорожника находилось пятеро его земляков разного возраста. Двое из пассажиров, которым было 15 и 20 лет, также жители Большой Александровки, еще одна смертельная жертва аварии -21 летний житель села Новая Калуга.

По информации херсонских полицейских, тяжелые повреждения получили еще два жителя этого поселка, которым исполнилось 17 лет. Сейчас они госпитализированы в медицинское учреждение.

На фотографиях с места аварии видно, что от внедорожника осталась груда металлолома.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286. Она квалифицируется как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами Уголовного кодекса.

В полиции напоминают о том, что в нашей стране гражданам, которым не исполнилось 18 лет, нельзя управлять легковым авто.

Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал о том, что Убийство Марии Борисовой в Херсонской области. Дело о жестоком убийстве семилетней Маши Борисовой обрастает жуткими подробностями. О новых деталях на своей странице в Facebook сообщил Назар Приходько. После обнаружения тела ребенка, в полиции сообщили, что смерть наступила в результате механической асфиксии, то есть — удушения. Кроме того, по предварительной информации, девочка была изнасилована.

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