В Херсонской области оккупанты стреляли по группе детей

С начала вторжения российских оккупантов в Украине погибло 202 ребенка. За последние сутки погибли два ребенка. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Война в Украине. Фото - из открытых источников

По словам омбудсмена, в селе Гавриловка, что в Херсонской области, российские оккупанты открыли огонь по группе детей, которая снимала на мобильный телефон их технику. Один из мальчиков, который попал под обстрел, был ранен и позже скончался в больнице.

Кроме того, 16 апреля в Изюмском районе Харьковской области оккупантами был обстрелян автомобиль, в котором находилась семья в 15-летней девочкой. В результате обстрела подросток получил ранения.

В Киевской области 17-летний парень открыл дверь в заброшенном здании, куда он пришел с друзьями во время прогулки, как вдруг раздался взрыв. К счастью, все ребята выжили. Один из пострадавших получил травмы головы, однако в госпитализации не нуждался.

В городе Пологи, что в Запорожской области, во время обстрела пострадала 12-летняя девочка.

Также Денисова отметила, что в Сумской области от попадания на мины и растяжки погибли 5 детей.

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