Война в Украине: почему быть русским становится ущербно – как реагируют сами россияне

Издание Forbes отмечает, что ряд бизнесменов, покинувших Россию, не хотят, чтобы их называли гражданами РФ, акцентируя на наличии иностранного паспорта. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что означают эти заявления – и превращается ли в клеймо российское гражданство из-за агрессии РФ против Украины.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Действительно российское гражданство становится клеймом соучастника преступлений

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко рассуждает так:

"Чем дольше продолжается война, чем больше появляется свидетельств зверств и военных преступлений российской армии, тем активнее вынуждены реагировать на это политики и представители иностранного бизнеса. И потому – да, российское гражданство становится клеймом соучастника преступлений".

По мнению эксперта, первыми это поняли как раз представители крупного российского бизнеса, которые ещё до введения большинства действующих санкций постарались оперативно выехать из России – и начали предпринимать меры по спасению своего бизнеса за рубежом от возможной конфискации.

"Что же касается обычных россиян, то, судя по росту поддержки среди них действий власти, они вообще не связывают рост ненависти к ним с войной, развязанной руководством РФ. И продолжают верить в пропагандистские мифологемы. Проще говоря, не понимают они ничего, в отличие от бизнесменов. Ситуация может измениться только после нашей Победы и капитуляции России, – уверен Юрий Гаврилечко. – Или после распада страны-агрессора на части".

Украинская дипломатия, вся наша страна должны настойчиво работать над тем, чтобы паспорт гражданина РФ являлся именно клеймом

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько акцентирует, что противостояние Украины с Россией – это экзистенциальное противостояние. Противостояния нового мира и старого. Идеологии будущего и идеологии прошлого.

"И в зависимости от того, как завершится российско-украинская война, станет ясно – когда будет следующая. А она, скорее всего, будет. Если окончательно не победить российский империализм", – прогнозирует эксперт.

С одной стороны, продолжает он, российское гражданство цивилизованным миром после открытой агрессии РФ против Украины и вскрывшихся военных преступлений – это, действительно клеймо. С другой стороны — не стоит недооценивать того влияния, которое российская пропаганда, российские деньги осуществляли на Запад. В том числе коррумпируя западных политиков.

"А потому не следует испытывать иллюзий, – призывает Александр Солонько. – Всегда есть определенные экономические интересы. Всегда будут отдельные страны и компании, готовые торговать с Россией, поддерживать с ней отношения – пусть даже не публично. И украинская дипломатия, вся наша страна должны настойчиво работать над тем, чтобы паспорт гражданина РФ являлся именно клеймом. Чтобы Россия стала токсичной. Чтобы на политическом, экономическом, гуманитарном – любом – уровне она считалась изгоем. Важно отрезать любые возможности восстановления ею своих ресурсов, репутации. И понимать, что лишь обвал российской экономики сделает невозможным наращивание страной-агрессором военного потенциала".

Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вновь напомнил о первоочередной цели войны в Украине.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!