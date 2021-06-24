В Харькове отец похитил маленькую дочку, увез ее в "ЛНР" и требует выкуп

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Ольга Чародий
Страшный инцидент
произошел в Первой Столице. Девочка
трехлетнего возраста оказалась в плену у собственного отца – на оккупированной
территории Луганской области. Он забрал ребенка в гости и похитил, а теперь
требует за нее выкуп, сообщает "Сегодня".
Мужчина все время обманывал жену. Фото: Сегодня
Скандалы в паре начались
до того, как мужчина увез
ребенка. По словам женщины,
мужчина ее бил, душил до потери сознания.
После этого они развелись и бывший муж на время притих: носил
дочери подарки, уделял внимание. В один день он попросил съездить с малышкой к
родителям, на оккупированную территорию. И обещанные Кристине две недели
разлуки с Софией продолжаются десятый месяц.
Кристина выяснила:
мужчина все время ей врал. Говорил, что ездил на заработки, в то время как
помогал боевикам. Кроме того, Алексей Жарченко оказался в базе
"Миротворца".
Сейчас мужчина шантажирует бывшую жену фотографиями девочки с оружием. Требует за ребенка 10 тысяч долларов. Сначала женщина даже думала одолжить и отдать деньги, но гарантий возврата Софии бывший муж не давал. Поэтому обращалась к его друзьям, родственникам, в полицию и чиновникам. И к волонтерам, чтобы придать огласке.
Как сообщали ранее сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили и арестовали бывшего бойца так называемой "ЛНР", который работал полицейским в Луганской области.
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