В Харькове отец похитил маленькую дочку, увез ее в "ЛНР" и требует выкуп

Страшный инцидент произошел в Первой Столице. Девочка трехлетнего возраста оказалась в плену у собственного отца – на оккупированной территории Луганской области. Он забрал ребенка в гости и похитил, а теперь требует за нее выкуп, сообщает "Сегодня".

Мужчина все время обманывал жену. Фото: Сегодня

Скандалы в паре начались до того, как мужчина увез ребенка. По словам женщины, мужчина ее бил, душил до потери сознания.

"Он меня начал душить. Ребенок начал заступаться за меня – не бей маму. Он ее оттолкнул ногой. Как там она ударилась, что там было дальше – я не знаю. Я тогда была без сознания. Подходит ребенок, говорит: "Меня папа толкнул". Я снимаю ей шапку – у нее все в крови сзади было", – сказала мать Софии Кристина Мазур.

После этого они развелись и бывший муж на время притих: носил дочери подарки, уделял внимание. В один день он попросил съездить с малышкой к родителям, на оккупированную территорию. И обещанные Кристине две недели разлуки с Софией продолжаются десятый месяц.

Кристина выяснила: мужчина все время ей врал. Говорил, что ездил на заработки, в то время как помогал боевикам. Кроме того, Алексей Жарченко оказался в базе "Миротворца".



Сейчас мужчина шантажирует бывшую жену фотографиями девочки с оружием. Требует за ребенка 10 тысяч долларов. Сначала женщина даже думала одолжить и отдать деньги, но гарантий возврата Софии бывший муж не давал. Поэтому обращалась к его друзьям, родственникам, в полицию и чиновникам. И к волонтерам, чтобы придать огласке.

Как сообщали ранее сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили и арестовали бывшего бойца так называемой "ЛНР", который работал полицейским в Луганской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!